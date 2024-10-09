Müge Anlı'nın Sosyal Medya Eleştirisine Bir TikToker "Ekran Filtresi Kullanıyorsun" Dedi

Müge Anlı'yı yakından takip edenler bilir, sosyal medyayı hiç sevmez, aktif kullanan kişileri de anlamadığını itiraf eder. Geçtiğimiz yayınında da TikTok kullanan bir kadının evden kaçtığını işlerken yüzüne filtre koyanlara 'O sen değilsin.' demişti. Bir TikTok kullanıcısı da 'O zaman sen niye ekranda filtre kullanıyorsun?' diye sordu.