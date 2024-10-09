Müge Anlı'nın Sosyal Medya Eleştirisine Bir TikToker "Ekran Filtresi Kullanıyorsun" Dedi
Müge Anlı'nın Sosyal Medya Eleştirisine Bir TikToker "Ekran Filtresi Kullanıyorsun" Dedi
Müge Anlı'yı yakından takip edenler bilir, sosyal medyayı hiç sevmez, aktif kullanan kişileri de anlamadığını itiraf eder. Geçtiğimiz yayınında da TikTok kullanan bir kadının evden kaçtığını işlerken yüzüne filtre koyanlara 'O sen değilsin.' demişti. Bir TikTok kullanıcısı da 'O zaman sen niye ekranda filtre kullanıyorsun?' diye sordu.
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Müge Anlı sık sık olduğu gibi geçtiğimiz günlerde de yayınında sosyal medya mecralarını aktif kullananları anlamadığını söyledi.
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TikTok'u sık kullandığı söylediği eşi evden kaçtığı için Müge Anlı'ya başvurmuştu. Anlı, "Neden bir insan kendini sosyal medyada paylaşır?" diye sordu.
Devamında da sosyal medyaya fotoğraf koyarken filtre kullananlara "O sen değilsin zaten. Gerçek değilsin filtreyle." demişti.
Bir TikTok kullanıcısı Müge Anlı'nın bu sözlerine karşı çıktı. "Seni her gün takip ediyorum, çok seviyorum ama neden böyle konuşuyorsun?" diyen kullanıcı "O zaman sen niye yapıyorsun?" diye çıkıştı.
"Sen de ekranda filtre kullanıyorsun." diye söylediği Anlı'ya "Senin de filtresiz halini gördük sosyal medyada, göz torbalarını gördük." diye ekledi.
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