TikTok’tan Kazandığı Paralarla 2 Kilo Altın Alıp Kaybolan 67 Yaşındaki Kadının Oğlu Müge Anlı'ya Çıktı!

TikTok’ta 10 bin takipçisi olan 67 yaşındaki Şahinaz Çıra, yayınlardan kazandığı paralarla 2 kilo altın birikimi yapmıştı. Altınları da alıp ortadan kaybolduğunu söylediği annesini aramak için oğlu Muhammet, Müge Anlı’ya başvurdu.