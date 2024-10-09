TikTok’tan Kazandığı Paralarla 2 Kilo Altın Alıp Kaybolan 67 Yaşındaki Kadının Oğlu Müge Anlı'ya Çıktı!
TikTok’tan Kazandığı Paralarla 2 Kilo Altın Alıp Kaybolan 67 Yaşındaki Kadının Oğlu Müge Anlı'ya Çıktı!
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ağzımızı açık bırakan bir olay daha gündeme geldi.
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"Bu insanlar TikTok'ta ne yapıyor?" diye soranlar için yayında yanıt geldi. 67 yaşındaki Şahinaz Çıra, TikTok'tan kazandığı paralarla 2 kilo altın aldı. Sonra da kayıplara karıştı.
Ancak, Şahinaz Çıra'nın oğlu, annesinin aslında kayıp olmadığını, Kastamonu'daki ablasının yanında olduğunu açıkladı.
Müge Anlı, bu durum üzerine 'Eğer Şahinaz Çıra, kızının yanındaysa neden buraya geldiniz?' diye sordu.
Bu noktada, Şahinaz Çıra'nın oğlunun nişanlısı Sıla, evde çıkan yangının nişanlısı tarafından çıkarıldığını dile getirdi.
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Şahinaz Çıra'nın oğlu, annesinin sahip olduğu 2 kilo altının varlığını ve nişanlısı Sıla'nın asıl derdinin bu altınlar olduğunu belirtti.
Ayrıca, Sıla'nın asıl amacının televizyonda görünmek olduğunu, program için yola çıkarken annesiyle vedalaştıklarını ifade etti.
Öte yandan, Sıla, Şahinaz Çıra'nın oğlu hakkında çeşitli iddialarda bulunurken, 'Benim psikolojik rahatsızlığım var, her şeyi benim üzerime yıkacaklar' şeklinde savunma yaptı.
Müge Anlı, birinin kayıp diğerinin "Daha dün görüştük!" dediği kadınla ilgili anlaşmaları için Sıla ile Şahinaz Çıra'nın oğlunu dışarı çıkardı.
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