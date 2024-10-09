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TikTok’tan Kazandığı Paralarla 2 Kilo Altın Alıp Kaybolan 67 Yaşındaki Kadının Oğlu Müge Anlı'ya Çıktı!

TikTok’tan Kazandığı Paralarla 2 Kilo Altın Alıp Kaybolan 67 Yaşındaki Kadının Oğlu Müge Anlı'ya Çıktı!

Müge Anlı
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
09.10.2024 - 13:53

TikTok’ta 10 bin takipçisi olan 67 yaşındaki Şahinaz Çıra, yayınlardan kazandığı paralarla 2 kilo altın birikimi yapmıştı. Altınları da alıp ortadan kaybolduğunu söylediği annesini aramak için oğlu Muhammet, Müge Anlı’ya başvurdu.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ağzımızı açık bırakan bir olay daha gündeme geldi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ağzımızı açık bırakan bir olay daha gündeme geldi.

"Bu insanlar TikTok'ta ne yapıyor?" diye soranlar için yayında yanıt geldi. 67 yaşındaki Şahinaz Çıra, TikTok'tan kazandığı paralarla 2 kilo altın aldı. Sonra da kayıplara karıştı.

"Bu insanlar TikTok'ta ne yapıyor?" diye soranlar için yayında yanıt geldi. 67 yaşındaki Şahinaz Çıra, TikTok'tan kazandığı paralarla 2 kilo altın aldı. Sonra da kayıplara karıştı.

Müge Anlı kayıp kadınla ilgili 2 kilo altın detayını duyunca, 'TikTok'ta ne yaparak para kazanıyordu?' diye sordu. 'Askılı giyip yayın açıyordu.' yanıtını aldı.

Ancak, Şahinaz Çıra'nın oğlu, annesinin aslında kayıp olmadığını, Kastamonu'daki ablasının yanında olduğunu açıkladı.

Ancak, Şahinaz Çıra'nın oğlu, annesinin aslında kayıp olmadığını, Kastamonu'daki ablasının yanında olduğunu açıkladı.

Müge Anlı, bu durum üzerine 'Eğer Şahinaz Çıra, kızının yanındaysa neden buraya geldiniz?' diye sordu.

Müge Anlı, bu durum üzerine 'Eğer Şahinaz Çıra, kızının yanındaysa neden buraya geldiniz?' diye sordu.

Bu noktada, Şahinaz Çıra'nın oğlunun nişanlısı Sıla, evde çıkan yangının nişanlısı tarafından çıkarıldığını dile getirdi.

Bu noktada, Şahinaz Çıra'nın oğlunun nişanlısı Sıla, evde çıkan yangının nişanlısı tarafından çıkarıldığını dile getirdi.
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Şahinaz Çıra'nın oğlu, annesinin sahip olduğu 2 kilo altının varlığını ve nişanlısı Sıla'nın asıl derdinin bu altınlar olduğunu belirtti.

Şahinaz Çıra'nın oğlu, annesinin sahip olduğu 2 kilo altının varlığını ve nişanlısı Sıla'nın asıl derdinin bu altınlar olduğunu belirtti.

Ayrıca, Sıla'nın asıl amacının televizyonda görünmek olduğunu, program için yola çıkarken annesiyle vedalaştıklarını ifade etti.

Ayrıca, Sıla'nın asıl amacının televizyonda görünmek olduğunu, program için yola çıkarken annesiyle vedalaştıklarını ifade etti.

Öte yandan, Sıla, Şahinaz Çıra'nın oğlu hakkında çeşitli iddialarda bulunurken, 'Benim psikolojik rahatsızlığım var, her şeyi benim üzerime yıkacaklar' şeklinde savunma yaptı.

Öte yandan, Sıla, Şahinaz Çıra'nın oğlu hakkında çeşitli iddialarda bulunurken, 'Benim psikolojik rahatsızlığım var, her şeyi benim üzerime yıkacaklar' şeklinde savunma yaptı.

Müge Anlı, birinin kayıp diğerinin "Daha dün görüştük!" dediği kadınla ilgili anlaşmaları için Sıla ile Şahinaz Çıra'nın oğlunu dışarı çıkardı.

Müge Anlı, birinin kayıp diğerinin "Daha dün görüştük!" dediği kadınla ilgili anlaşmaları için Sıla ile Şahinaz Çıra'nın oğlunu dışarı çıkardı.

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