Müge Anlı'daki Kadın Kendisini Aldatan Eşini Yakışıklı Oyuncuya Benzetti!
Müge Anlı'daki Kadın Kendisini Aldatan Eşini Yakışıklı Oyuncuya Benzetti!
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Esma Hanım, 36 yıllık eşi İbrahim Bey'in kendisini aldattığı kadına altınlarını kaptırdığını iddia ederek Müge Anlı'dan yardım istemişti.
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İbrahim Bey de aldattığını yalanlamadı. 35 yıllık eşini hastanede aldatan adam sevgilisine tam 2 milyon TL para kaptırdığını söyledi.
İddiaya göre, iki sevgili Esma Hanım'ın altınlarını zevkleri için harcamıştı. İbrahim Bey altınları otelde ve masaj salonlarında yediğini itiraf etti.
Yayının ardından Müge Anlı, hasta kadının paralarını geri alması için çalışmalara başladı. Kendisinden 20 yaş küçük Selma ile eşini aldatan İbrahim Bey ise hepimize pes, dedirtti.
Bugünkü yayında Esma Hanım, kendisini aldatan eşini Kenan İmirzalıoğlu'na benzetti.
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Müge Anlı kadının bu yorumuna, "Kenan İmirzalıoğlu adına güzel olmasa da senin için çok güzel. Zaten herkes herkesi aynı kişiye benzetseydi o zaman bir kişiyi kapışırdık. Aslında insan sevdiğini ne kadar güzel görüyor. Sen de git orda Selma'ya paraları kaptır." diye cevap verdi.
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