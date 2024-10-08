Müge Anlı'daki Kadın Kendisini Aldatan Eşini Yakışıklı Oyuncuya Benzetti!

Dün Müge Anlı'da hastanede yatan eşini yan odadaki refakatçi ile aldatan adam herkesi dumur etmişti. Bugünkü yayında da aldatma meselesi işlendi. Aldatılan kadın eşini hepimizin tanıdığı yakışıklı oyuncuya benzetti. Gülsek mi, ağlasak mı bilemedik! Buyrun yorumlara...