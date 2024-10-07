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Müge Anlı'nın Magazini Bırakmasına Neden Olduğu İddia Edilen Levent Kırca ile Tartışması!

Müge Anlı'nın Magazini Bırakmasına Neden Olduğu İddia Edilen Levent Kırca ile Tartışması!

Müge Anlı
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
07.10.2024 - 17:18

Ünlü televizyoncu Müge Anlı, kariyerinin ilk yıllarında sağlam bir magazin gazetecisiydi. Ancak daha sonra ekranlarda Tatlı Sert programı ile polisiye vakaları işlemeye başladı. İşte bu kırılma noktasına ekranlarda Levent Kırca ile yaptığı bir tartışmanın sebep olduğu iddia ediliyor. Gelin olaya yakından bakalım...

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=BYk64...
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2008 yılından bu yana Tatlı Sert programı ile evlerimize konuk olan başarılı gazeteci Müge Anlı, bir zamanlar sağlam bir magazinciydi.

2008 yılından bu yana Tatlı Sert programı ile evlerimize konuk olan başarılı gazeteci Müge Anlı, bir zamanlar sağlam bir magazinciydi.

Kariyerinin ilk yıllarında Şenay Düdek ve Pakize Suda ile magazin programı yapan Müge Anlı, ünlü isimleri konuk ediyordu.

Kariyerinin ilk yıllarında Şenay Düdek ve Pakize Suda ile magazin programı yapan Müge Anlı, ünlü isimleri konuk ediyordu.

2007’de yayınlanan Dobra Dobra programında Levent Kırca'yı misafir eden Müge Anlı, kendisini sert bir tartışmanın içerisinde buldu.

2007’de yayınlanan Dobra Dobra programında Levent Kırca'yı misafir eden Müge Anlı, kendisini sert bir tartışmanın içerisinde buldu.

Net bir bilgi olmasa da internette dolaşan dedikodulara göre, Müge Anlı'nın 2007'de yaşadığı ekran önündeki bu tartışmanın son damla olduğu iddia edildi.

Net bir bilgi olmasa da internette dolaşan dedikodulara göre, Müge Anlı'nın 2007'de yaşadığı ekran önündeki bu tartışmanın son damla olduğu iddia edildi.

O tartışmanın ardından magazini bırakıp 2008 yılında kendi tarzı ile Tatlı Sert programını sunmaya başlayan Müge Anlı, programda Levent Kırca’ya sık sık başına gelen boşanmalarla ilgili sorular sormuştu.

O tartışmanın ardından magazini bırakıp 2008 yılında kendi tarzı ile Tatlı Sert programını sunmaya başlayan Müge Anlı, programda Levent Kırca’ya sık sık başına gelen boşanmalarla ilgili sorular sormuştu.
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Yayında gerilen Levent Kırca “Dedikodu kraliçesi olmuşsun." diye Müge Anlı'ya çıkışmıştı. İkili bir süre birbirlerinin üstüne gitmeye devam etti.

Yayında gerilen Levent Kırca “Dedikodu kraliçesi olmuşsun." diye Müge Anlı'ya çıkışmıştı. İkili bir süre birbirlerinin üstüne gitmeye devam etti.

Ta ki Levent Kırca, “Konuştuğunuz konular bana çok ters, burası düşülecek bir yer.” diyerek programı terk edene dek.

Ta ki Levent Kırca, “Konuştuğunuz konular bana çok ters, burası düşülecek bir yer.” diyerek programı terk edene dek.

Pakize Suda, “Herkese hakaret ederek gidiyorsun, ayıp oluyor.” deyince Müge Anlı, “Sadece benim özel hayatıma hakaret etti.” diyerek sinirlenmişti.

Pakize Suda, “Herkese hakaret ederek gidiyorsun, ayıp oluyor.” deyince Müge Anlı, “Sadece benim özel hayatıma hakaret etti.” diyerek sinirlenmişti.

İşte o anlar👇🏻

2022 yılında o gün programda olan Nihat Doğan olayı böyle özetlemişti👇🏻

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