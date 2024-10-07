Müge Anlı'nın Magazini Bırakmasına Neden Olduğu İddia Edilen Levent Kırca ile Tartışması!

Ünlü televizyoncu Müge Anlı, kariyerinin ilk yıllarında sağlam bir magazin gazetecisiydi. Ancak daha sonra ekranlarda Tatlı Sert programı ile polisiye vakaları işlemeye başladı. İşte bu kırılma noktasına ekranlarda Levent Kırca ile yaptığı bir tartışmanın sebep olduğu iddia ediliyor. Gelin olaya yakından bakalım...