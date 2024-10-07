"Çocuklarınızı Tedavi Ettirin!": Müge Anlı Katledilen İkbal ve Ayşenur'u Unutmadı!
"Çocuklarınızı Tedavi Ettirin!": Müge Anlı Katledilen İkbal ve Ayşenur'u Unutmadı!
Müge Anlı bugünkü yayınında geçtiğimiz gün vahşice katledilen İkbal ve Ayşenur hakkında konuştu. Genç kızları yarım saat arayla öldüren katil Semih Çelik için 'Çocuklarınızı tedavi ettirin!' uyarısı yaptı.
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19 yaşındaki Semih Çelik, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil isimli iki genç kızı hayatlarının bağrında vahşice katletmişti.
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Müge Anlı bugünkü yayınında yaşanan vahşet hakkında konuşmadan edemedi. "Uzun uzun anlatmaya gerek yok. Zaten kamuoyuna yansıdı." diye konuştu.
İşlediği konular üzerinden ailelere uyarılarda bulunan Anlı, "Çocuklarınızı tedavi ettirin. Rahatsızlıkları başkalarının canlarına mal olabiliyor." dedi.
Ayrıca öldürülen genç kızların ailesine sabırlar dileyen Anlı, "Her iki taraf için de çok zor. Ama biz doktora gitmekten çekinirsek bunun sonuçlarından kaçamayız." dedi.
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