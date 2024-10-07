Aras Bulut İynemli'nin Dizisi Deha Yeni Bölümünde Kadın Cinayetlerine Mesaj Verdi!
Aras Bulut İynemli'nin Dizisi Deha Yeni Bölümünde Kadın Cinayetlerine Mesaj Verdi!
Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı Show TV'nin dizisi Deha, dün akşam yayınlanan yeni bölümünde kadın cinayetlerini unutmadı. Bölüme anlamlı bir başlangıç ile giriş yaptıktan sonra gönderme içerikli sahneleri devam etti.
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Sezonun en iddialı dizilerinden biri olacağı tahmin edilen Deha, 3. bölümü ile izleyici kazandı.
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Geçtiğimiz gün bir cani tarafından vahşice öldürülen İkbal ve Ayşenur hepimizin yüreğini yakmıştı.
Kadın cinayetlerinin ardından dizilere tepki gelmişti. Kadınların ekranda aciz gösterilmesini istemiyoruz, sesleri yükselmişti.
Tam da bu eleştirilerin üstüne Aras Bulut İynemli'nin yeni dizisi Deha'da kadın cinayetlerine gönderme yapıldı.
Dizi ekrana gelmeden önce yayına verilen yazı gözlerimizi doldurdu. Deha, "Kadına karşı şiddete sessiz kalma!" mesajı ile başladı.
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