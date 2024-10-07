Aras Bulut İynemli'nin Dizisi Deha Yeni Bölümünde Kadın Cinayetlerine Mesaj Verdi!

Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı Show TV'nin dizisi Deha, dün akşam yayınlanan yeni bölümünde kadın cinayetlerini unutmadı. Bölüme anlamlı bir başlangıç ile giriş yaptıktan sonra gönderme içerikli sahneleri devam etti.