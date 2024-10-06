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Narin Cinayetini Gündeme Getiren Didem Arslan Yılmaz Yaşanan Vahşete Tepkisiz Kalamadı!

Narin Cinayetini Gündeme Getiren Didem Arslan Yılmaz Yaşanan Vahşete Tepkisiz Kalamadı!

Didem Arslan'la Vazgeçme
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
06.10.2024 - 10:34

Gözümüzü açtığımız her sabah bir diğerinden korkunç çocuk ve kadın cinayeti haberi alıyoruz. Günler boyu 8 yaşındaki Narin'i programında işleyen Didem Arslan Yılmaz, son yaşananlara tepkisiz kalamadı. 'Bitsin artık!' dedi.

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Ülkemizde yaşanan kaçıncı kadın cinayeti, son günlerde aldığımız kaçıncı vahşet haberi sayamadık.

Ülkemizde yaşanan kaçıncı kadın cinayeti, son günlerde aldığımız kaçıncı vahşet haberi sayamadık.

Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in vahşice katledildiği haberi hepimizi derinden sarstı.

Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in vahşice katledildiği haberi hepimizi derinden sarstı.

Fakat bununla bitmedi, daha biz öldürülüp dereye atılan 8 yaşındaki Narin'i ve istismar edilen Sıla bebeği unutamamıştık.

Fakat bununla bitmedi, daha biz öldürülüp dereye atılan 8 yaşındaki Narin'i ve istismar edilen Sıla bebeği unutamamıştık.

Yetmedi bir de sokak ortasında taciz edilen kadın haberi geldi. Her gün yeni bir karanlığa uyanan ülkemizde çocuk ve kadınlar için koşturan Didem Arslan Yılmaz da üzüntü içerisindeydi.

Yetmedi bir de sokak ortasında taciz edilen kadın haberi geldi. Her gün yeni bir karanlığa uyanan ülkemizde çocuk ve kadınlar için koşturan Didem Arslan Yılmaz da üzüntü içerisindeydi.

Show TV ekranlarında sunduğu Vazgeçme programında günlerce Narin'le ilgili gerçeğin açığa çıkması için uğraştı.

Show TV ekranlarında sunduğu Vazgeçme programında günlerce Narin'le ilgili gerçeğin açığa çıkması için uğraştı.
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Şu günlerde yaşanan vahşetle ilgili de sessiz kalamadı. "Bitsin artık!" diyen Yılmaz, "Cinayet haberlerine sakın alışmayın. Bu insanlığımızı kaybetmek olur!" diye yazdı.

Şu günlerde yaşanan vahşetle ilgili de sessiz kalamadı. "Bitsin artık!" diyen Yılmaz, "Cinayet haberlerine sakın alışmayın. Bu insanlığımızı kaybetmek olur!" diye yazdı.

Didem Arslan Yılmaz'ın paylaşımı👇🏻

Didem Arslan Yılmaz'ın paylaşımı👇🏻

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