Narin Cinayetini Gündeme Getiren Didem Arslan Yılmaz Yaşanan Vahşete Tepkisiz Kalamadı!

Gözümüzü açtığımız her sabah bir diğerinden korkunç çocuk ve kadın cinayeti haberi alıyoruz. Günler boyu 8 yaşındaki Narin'i programında işleyen Didem Arslan Yılmaz, son yaşananlara tepkisiz kalamadı. 'Bitsin artık!' dedi.