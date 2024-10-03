Müge Anlı'dan Narin'le İlgili Yayın Yasağını Delenlere Rest: "Bir Enayi Ben miyim?!"

Müge Anlı dünkü programında bir dolandırıcılık iddiasını ele almıştı. İddiaların odağındaki isim bugünkü programa birkaç kişiyle geldi. Avukatı ve tanıkları toplayan iddiaların odağındaki Hasan Bakır, yayın yasağı aldırmak istediğini söyleyince Müge Anlı sert çıktı.