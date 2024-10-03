Müge Anlı'dan Narin'le İlgili Yayın Yasağını Delenlere Rest: "Bir Enayi Ben miyim?!"
Müge Anlı'dan Narin'le İlgili Yayın Yasağını Delenlere Rest: "Bir Enayi Ben miyim?!"
Müge Anlı dünkü programında bir dolandırıcılık iddiasını ele almıştı. İddiaların odağındaki isim bugünkü programa birkaç kişiyle geldi. Avukatı ve tanıkları toplayan iddiaların odağındaki Hasan Bakır, yayın yasağı aldırmak istediğini söyleyince Müge Anlı sert çıktı.
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41 yaşındaki bir çocuk annesi Esra Can, geçtiğimiz gün dolandırıldığı iddiası ile dün Müge Anlı'ya konuk oldu.
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Anlı'nın programında aktardığında göre, Esra Hanım aşık olduğu Hasan Bakır tarafından 3 milyon TL dolandırıldığını söyledi.
Ayrıca yayına bağlananlar Bakır'ın duygusal ilişki içerisinde kendilerini de dolandırdığını ifade etti.
İddiaların ardından bugünkü programa iddiaların odağındaki Hasan Bakır, birkaç kişiyle birlikte geldi.
Anlı, Bakır'ın hem avukatı hem de kendisini doğrulayan tanıklarla birlikte toplam 6 kişiyle geldiğini söyledi.
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Ayrıca avukatıyla birlikte gelmesinin nedeninin yayın yasağı getirmek olduğunu da aktardı. Ardından bu açıklamasına çok sinirlenen Anlı, "Burası yayın yasağı getirme yeri değil!" dedi.
"Yayın yasağı istiyorsan mahkemeye git." diye çıkışan Anlı, yayın yasağı olayına da çok sinirlendiğini söyledi.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi yasa boğan 8 yaşındaki Narin cinayetini hatırlatan Anlı, "Narin'le ilgili yayın yasağına uymayanlara yaptırım gelmeden ben yayın yasağına uymuyorum!" diye konuştu.
"Bir enayi ben miyim?!" diye çıkışan Anlı, "Kimse takmadı, bir ben yasağa uygun davrandım." dedi.
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