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"Her Gün Başka Rezillik!": Özlem Gürses, Müge Anlı'daki Cinayete İsyan Etti!

"Her Gün Başka Rezillik!": Özlem Gürses, Müge Anlı'daki Cinayete İsyan Etti!

Müge Anlı
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
29.09.2024 - 11:39

Geçtiğimiz hafta Müge Anlı'da canlı yayında bir cinayet itirafı gelmişti. Gazeteci Özlem Gürses, olayın ardından anlatılanlara isyan etti: 'Her gün başka rezillik! Bu mu kutsadığınız aile?!'

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Gazeteci Özlem Gürses, geçtiğimiz hafta Müge Anlı'da yaşananlara isyan etti.

Gazeteci Özlem Gürses, geçtiğimiz hafta Müge Anlı'da yaşananlara isyan etti.

Geçen hafta Müge Anlı'ya katılan 5 kardeş babalarını annelerinin sevgilisinin öldürdüğünü iddia etmişti.

Geçen hafta Müge Anlı'ya katılan 5 kardeş babalarını annelerinin sevgilisinin öldürdüğünü iddia etmişti.

Dahası cinayete o sıralarda 15-16 yaşlarında olan küçük kızını da karıştırmıştı. Anne ve sevgilisinin tüyler ürperten planı herkesi şok etti.

Dahası cinayete o sıralarda 15-16 yaşlarında olan küçük kızını da karıştırmıştı. Anne ve sevgilisinin tüyler ürperten planı herkesi şok etti.

Babasından kurtulmak için küçük yaşlardaki Naime'yi işe bulaştıran annesi, anahtarı istemiş ve adamın çayına ilaç atmasını sağlamıştı.

Babasından kurtulmak için küçük yaşlardaki Naime'yi işe bulaştıran annesi, anahtarı istemiş ve adamın çayına ilaç atmasını sağlamıştı.

Şu anda 20 yaşında olan Naime yaşadıklarını: "Annemin bana verdiği pembe hapları babamın çayına karıştırdım. O sırada babam uykuya daldı ve annemin sevgilisi Şehmus eve geldi. Beni babamı boğarken çırpınmasın, diye bacaklarına oturttular. Ancak başaramayınca ertesi gün yine denediler. Bu kez annemin sevgilisi babamı üçlü priz kablosu ile boğdu." diye anlatmıştı.

Şu anda 20 yaşında olan Naime yaşadıklarını: "Annemin bana verdiği pembe hapları babamın çayına karıştırdım. O sırada babam uykuya daldı ve annemin sevgilisi Şehmus eve geldi. Beni babamı boğarken çırpınmasın, diye bacaklarına oturttular. Ancak başaramayınca ertesi gün yine denediler. Bu kez annemin sevgilisi babamı üçlü priz kablosu ile boğdu." diye anlatmıştı.
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Özlem Gürses, yayında o anlatılanlara şaşıp kaldığını söyledi ve kendi yayınında tepki gösterdi: "Her gün başka rezillik! Bu mu kutsadığınız aile?!"

Özlem Gürses, yayında o anlatılanlara şaşıp kaldığını söyledi ve kendi yayınında tepki gösterdi: "Her gün başka rezillik! Bu mu kutsadığınız aile?!"

"Ben kedime daha iyi bakıyorum." diyen Gürses'in o çıkışı👇🏻

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