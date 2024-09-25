Görüş Bildir
Haberler
TV
"Hangi Polis Cinayet Dosyası Veriyor Bu Kadına" Demişti: Müge Anlı O Sözlere Sert Çıktı!

"Hangi Polis Cinayet Dosyası Veriyor Bu Kadına" Demişti: Müge Anlı O Sözlere Sert Çıktı!

Müge Anlı
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
25.09.2024 - 12:07

Müge Anlı dünkü yayınında gelen cinayet itirafının ardından hakkında ekranlarda 'Bu kadına hangi polis dosya veriyor?' diye konuşulmasına sert çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Müge Anlı bu hafta Gaziantep'te annelerinin sevgilisinin babalarını öldürdüğünü iddia eden 5 kardeşin konusunu işledi.

Müge Anlı bu hafta Gaziantep'te annelerinin sevgilisinin babalarını öldürdüğünü iddia eden 5 kardeşin konusunu işledi.

Dünkü yayında ise kardeşlerden Naime, canlı yayında suça ortak edildiğini söyledi ve cinayeti itiraf etti.

Dünkü yayında ise kardeşlerden Naime, canlı yayında suça ortak edildiğini söyledi ve cinayeti itiraf etti.

2019'da vefat eden babası Cengiz Karademir'in katilinin annesi Emine ve sevgilisi Şehmus olduğunu söyledi.

2019'da vefat eden babası Cengiz Karademir'in katilinin annesi Emine ve sevgilisi Şehmus olduğunu söyledi.

Planlanarak öldürüldüğünden şüphe duyulan Cengiz Karademir'in ölümü o dönem normal ölüm olarak girilmişti. Ancak Müge Anlı bugünkü yayınında soruşturmanın yeniden başladığını duyurdu.

Planlanarak öldürüldüğünden şüphe duyulan Cengiz Karademir'in ölümü o dönem normal ölüm olarak girilmişti. Ancak Müge Anlı bugünkü yayınında soruşturmanın yeniden başladığını duyurdu.

Müge Anlı'nın yayınlarını ihbar kabul eden Gaziantep Emniyeti harekete geçti. Bu kez soruşturma cinayet dosyası olarak açılırken şüpheli anne ve sevgilisi Şehmus gözaltına alındı.

Müge Anlı'nın yayınlarını ihbar kabul eden Gaziantep Emniyeti harekete geçti. Bu kez soruşturma cinayet dosyası olarak açılırken şüpheli anne ve sevgilisi Şehmus gözaltına alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Anlı o anları aktarırken dünkü yayını sonrası hakkında ekranda bir yorumda bulunulduğunu ve buna çok kızdığını da ekledi.

Anlı o anları aktarırken dünkü yayını sonrası hakkında ekranda bir yorumda bulunulduğunu ve buna çok kızdığını da ekledi.

"İsim vermeyeceğim..." diye söze başlayan Anlı, "Dün televizyonda ekrana çıkmış bir aklı evvel diyor ki 'Bu dosyaları Müge Anlı'ya hangi polis veriyor?'"

"İsim vermeyeceğim..." diye söze başlayan Anlı, "Dün televizyonda ekrana çıkmış bir aklı evvel diyor ki 'Bu dosyaları Müge Anlı'ya hangi polis veriyor?'"

"Aklı evvel! Polis bana vermiyor, ben polise bilgi veriyorum." diyen Anlı, "Zekası olmadığı halde konuşuyor hem aklı yok hem akıl vermeye çalışıyor!" diye sert çıktı.

"Aklı evvel! Polis bana vermiyor, ben polise bilgi veriyorum." diyen Anlı, "Zekası olmadığı halde konuşuyor hem aklı yok hem akıl vermeye çalışıyor!" diye sert çıktı.

"Bu bir cinayet dosyası değil!" diye belirten Anlı, "Biz iddiaları gündeme getirdik." diye de ekledi.

"Bu bir cinayet dosyası değil!" diye belirten Anlı, "Biz iddiaları gündeme getirdik." diye de ekledi.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın