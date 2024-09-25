"Hangi Polis Cinayet Dosyası Veriyor Bu Kadına" Demişti: Müge Anlı O Sözlere Sert Çıktı!
"Hangi Polis Cinayet Dosyası Veriyor Bu Kadına" Demişti: Müge Anlı O Sözlere Sert Çıktı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müge Anlı bu hafta Gaziantep'te annelerinin sevgilisinin babalarını öldürdüğünü iddia eden 5 kardeşin konusunu işledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünkü yayında ise kardeşlerden Naime, canlı yayında suça ortak edildiğini söyledi ve cinayeti itiraf etti.
2019'da vefat eden babası Cengiz Karademir'in katilinin annesi Emine ve sevgilisi Şehmus olduğunu söyledi.
Planlanarak öldürüldüğünden şüphe duyulan Cengiz Karademir'in ölümü o dönem normal ölüm olarak girilmişti. Ancak Müge Anlı bugünkü yayınında soruşturmanın yeniden başladığını duyurdu.
Müge Anlı'nın yayınlarını ihbar kabul eden Gaziantep Emniyeti harekete geçti. Bu kez soruşturma cinayet dosyası olarak açılırken şüpheli anne ve sevgilisi Şehmus gözaltına alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Anlı o anları aktarırken dünkü yayını sonrası hakkında ekranda bir yorumda bulunulduğunu ve buna çok kızdığını da ekledi.
"İsim vermeyeceğim..." diye söze başlayan Anlı, "Dün televizyonda ekrana çıkmış bir aklı evvel diyor ki 'Bu dosyaları Müge Anlı'ya hangi polis veriyor?'"
"Aklı evvel! Polis bana vermiyor, ben polise bilgi veriyorum." diyen Anlı, "Zekası olmadığı halde konuşuyor hem aklı yok hem akıl vermeye çalışıyor!" diye sert çıktı.
"Bu bir cinayet dosyası değil!" diye belirten Anlı, "Biz iddiaları gündeme getirdik." diye de ekledi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın