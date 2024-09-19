Müge Anlı'nın Yayındaki Sözlerini Üstüne Alınan Demet Akalın'dan Cevap Gecikmedi!

Müge Anlı bugünkü yayınında Narin ile ilgili yapılan yayınlara 'Müge Anlı gazeteciliği' diyenlere tepki göstermişti. Demet Akalın ise bu sözleri üstüne alınınca ortalık karıştı. Akalın, sosyal medya hesabından 'Bana sallamana gerek yok' diye yazdı.