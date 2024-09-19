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Müge Anlı'nın Yayındaki Sözlerini Üstüne Alınan Demet Akalın'dan Cevap Gecikmedi!

Müge Anlı'nın Yayındaki Sözlerini Üstüne Alınan Demet Akalın'dan Cevap Gecikmedi!

Müge Anlı
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
19.09.2024 - 12:47

Müge Anlı bugünkü yayınında Narin ile ilgili yapılan yayınlara 'Müge Anlı gazeteciliği' diyenlere tepki göstermişti. Demet Akalın ise bu sözleri üstüne alınınca ortalık karıştı. Akalın, sosyal medya hesabından 'Bana sallamana gerek yok' diye yazdı.

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Müge Anlı bugünkü yayınında Narin ile ilgili yapılan yayınlara 'Müge Anlı gazeteciliği' diyenlere sert çıktı.

Müge Anlı bugünkü yayınında Narin ile ilgili yapılan yayınlara 'Müge Anlı gazeteciliği' diyenlere sert çıktı.

"Narin ile ilgili yayın yapanlar için 'Müge Anlı yayıncılığı' diyenleri esefle kınıyorum" diyen Anlı, "Ben öyle günlerce, haftalarca aynı şeyi işlemem. Ben haberimi yaparım, sonrası zaten adli süreçtir." dedi.

"Narin ile ilgili yayın yapanlar için 'Müge Anlı yayıncılığı' diyenleri esefle kınıyorum" diyen Anlı, "Ben öyle günlerce, haftalarca aynı şeyi işlemem. Ben haberimi yaparım, sonrası zaten adli süreçtir." dedi.

Olayın başından bu yana Müge Anlı'nın Narin'i işlemesini isteyen Demet Akalın bu sözleri üstüne alındı.

Olayın başından bu yana Müge Anlı'nın Narin'i işlemesini isteyen Demet Akalın bu sözleri üstüne alındı.

Daha yayından bir saat önce de Akalın, Müge Anlı'ya "Neden Narin'i işlemiyorsun?" diye sormuştu.

Daha yayından bir saat önce de Akalın, Müge Anlı'ya "Neden Narin'i işlemiyorsun?" diye sormuştu.
twitter.com

Anlı yayında "Benim adımı bu işlere kimse karıştırmasın. Narin'i ben özellikle işlemedim. Ben başladığımda zaten yasak vardı. Sonra da soruşturma başladı." diye konuşunca ortalık karıştı.

Anlı yayında "Benim adımı bu işlere kimse karıştırmasın. Narin'i ben özellikle işlemedim. Ben başladığımda zaten yasak vardı. Sonra da soruşturma başladı." diye konuşunca ortalık karıştı.
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Anlı, bu sözlerinin programcı arkadaşlarına olmadığının da altını çizdi: "Beni hiçbir programcı arkadaşımla karşı karşıya getirmeyin. Benim lafım onlara değil, lafımın nereye gittiğini anlayan anladı."

Anlı, bu sözlerinin programcı arkadaşlarına olmadığının da altını çizdi: "Beni hiçbir programcı arkadaşımla karşı karşıya getirmeyin. Benim lafım onlara değil, lafımın nereye gittiğini anlayan anladı."

Akalın, Anlı'nın bu çıkışını üstüne alınınca "Mügeciğim bana sallamana gerek yok!" diye yazdı.

Akalın, Anlı'nın bu çıkışını üstüne alınınca "Mügeciğim bana sallamana gerek yok!" diye yazdı.

"Belki seni izler de annesi insafa gelir, demiştim. Niye herkesin merak ettiği sorudan rahatsız olursun ki?!" diye belirtti.

"Belki seni izler de annesi insafa gelir, demiştim. Niye herkesin merak ettiği sorudan rahatsız olursun ki?!" diye belirtti.
twitter.com

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