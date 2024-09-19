Yayında Cinayeti Ağzından Kaçıran Müge Anlı'daki Şüpheli Yayından Kaçtı!
Yayında Cinayeti Ağzından Kaçıran Müge Anlı'daki Şüpheli Yayından Kaçtı!
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18 yıl önce Kastamonu'da sırra kadem basan 50 yaşındaki Hatice Musaoğlu'nun akıbetini öğrenmek isteyen kızları, ünlü sunucu Müge Anlı'ya başvurdu.
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Kayıp kadının kızları, annelerinin ortadan kayboluşunda ağabeyleri Aydın Musaoğlu'nun parmağı olabileceği konusunda hemfikirlerdi. Annesi ve ağabeyi arasındaki anlaşmazlığın "Babalarından miras kalan para" konusu olduğunu dile getirdiler.
Bunun yanı sıra, Hatice Hanım'ın kaybolmadan önce jandarmayı eve çağırdığı ve geliniyle oğlunun köydeki evine taşındığını belirtip şikayette bulunduğu bilgisi de ortaya çıktı.
Programa katılan ağabey Aydın Musaoğlu, hakkındaki suçlamaları reddetti ve kardeşi Cemile'yi suçladı.
Daha sonra Aydın Bey annesini öldürdüğünü ağzından kaçırdı. Müge Anlı üstüne gitti ve Aydın kadını öldürdüğünü iki kez tekrar etti. Ancak hemen ardından bu ifadeyi yalanladı.
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Dünkü programda ise Aydın Bey'in eşi Nevin Hanım konuştu. Nevin Hanım'ın "Annem kayınvalidem hayatta olduğu zaman bu eve hiç gelmedi" şeklindeki ifadesi, kayınvalidesinin hayatını kaybettiğini kabul ettiği şeklinde yorumlandı.
Yayında iyiden iyiye sarpa saran ifadelerin ardından Aydın Bey, yayın sonrası otelden çıkıp gitti. Artık yayına katılmak istemediğini söyleyen Aydın, eşinin yanına köye döneceğini söylemişti.
Ancak Kastamonu Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili operasyon başlattı. Kayıp kadının oğlu Aydın Musaoğlu, otobüste yakalandı. Polis ekiplerince gözaltına alındı.
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