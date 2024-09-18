Cinayeti Ağzından Kaçıran Aydın, Müge Anlı'ya Çıkıştı: "Kadın-Erkek Ayrımı mı Yapıyorsun?"
Cinayeti Ağzından Kaçıran Aydın, Müge Anlı'ya Çıkıştı: "Kadın-Erkek Ayrımı mı Yapıyorsun?"
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Müge Anlı'da 18 yıl önce Kastamonu'da kaybolan 50 yaşındaki Hatice Musaoğlu'nun şüpheli kaybı araştırılmaya devam ediyor.
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Kız kardeşleri abileri için "Annemi öldürmüş olabilir" iddiası ile Müge Anlı'ya başvurmuştu. Dünkü yayında Anlı, Aydın'ın konuşma sırasında itirafını yakaladı.
Abi Aydın Musaoğlu, canlı yayında annesini öldürdüğünü ağzından kaçırdı. Anlı'nın "Bu anlattıkların anneni öldürmeden önce miydi?" sorusuna Aydın, "Evet, annemi öldürmeden önce" diye yanıt verdi.
Aydın, bugün kayıp ile ilgili üstüne gidilmesine sinirlendi. Kardeşlerine karşı "Benim üstüme atıyorlar" diyen Aydın, Anlı'ya "Siz kadın erkek ayrımı mı yapıyorsunuz?" diye çıkıştı.
Kardeşi Cemile'yi suçlayan Aydın'ın savunmasına karşı Anlı, "Cemile felç geçirmiş ve menenjit olmuş. Kendi hakkını savunacak durumda bile değil. Anneni nasıl öldürsün?" diye sordu.
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Abi Aydın ısrarla hakkındaki iddiaları yalanlamaya devam etti. Dünkü yayında da ağzından kaçırdığının söylenmesi üzerine "Dilim sürçtü" demişti.
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