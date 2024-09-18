Cinayeti Ağzından Kaçıran Aydın, Müge Anlı'ya Çıkıştı: "Kadın-Erkek Ayrımı mı Yapıyorsun?"

Müge Anlı'nın Tatlı Sert programına iki kız kardeş annelerini abilerinin öldürdüğü iddiası ile katıldı. Yayında abi Aydın Musaoğlu, canlı yayında annesini öldürdüğünü ağzından kaçırmıştı. Bugünkü yayında ise Müge Anlı'ya çıkıştı.