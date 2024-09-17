Zeynep'in Gelinlikle Görüldüğü ve Cüneyd'in Derbeder Olduğu Kızıl Goncalar'ın Yeni Sezon Tanıtımı Yayınlandı!
Zeynep'in Gelinlikle Görüldüğü ve Cüneyd'in Derbeder Olduğu Kızıl Goncalar'ın Yeni Sezon Tanıtımı Yayınlandı!
Geçtiğimiz sezon ortalığı yakıp kavuran Kızıl Goncalar'ı hasretle bekliyorduk. 30 Eylül'de yayınlanacağı açıklanan ve beklemekten sabrımızın taştığı diziden sonunda yeni sezon tanıtımı yayınlandı!
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Geçtiğimiz sezonun finalinde Cüneyd ve Zeynep boşanmış, Cüneyd "gözbebeğini" korumak için Feyza'yla evlenme kararı alıp hepimizi şoka sokmuştu.
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Aynı zamanda Vahit, dergahı ele geçirmesinin ardından gerçekleri Cüneyd'e anlatmış ve biricik Cüneyd'imiz kendini surlarda bulmuştu.
Merakla yeni sezonunu beklediğimiz Kızıl Goncalar'dan sonunda yeni sezon tanıtımı geldi! Cüneyd'in kendini harap ettiği fragmanda bizi şoka sokan başka detaylar da vardı.
Zeynep'in gelinlikle olması mesela! Ya biz bu kızı, çocuk gelin olmaktan bir türlü kurtaramayacak mıyız?
Tanıtımda ayrıca Vahit'in dergahın başına geçmesiyle de küçük kızlara peçe takıldığını görüyoruz.
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Üstüne bir de hapse düşen Meryem'in Vahit'in azmettirmesiyle öldürülmeye çalışıldığını bu tanıtımdan öğrenmiş olduk.
Daha neler yaşanacak kim bilir? 30 Eylül'ün bir an önce gelmesini iple çekiyoruz!
Fragmanı buradan izleyebilirsiniz:
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