"Evin Barkın Var mı?": Arka Sokaklar'dan İnci Taneleri Göndermesi!
"Evin Barkın Var mı?": Arka Sokaklar'dan İnci Taneleri Göndermesi!
Geçtiğimiz hafta yeni bölümünde Sedat Peker göndermesi yapılan Arka Sokaklar'da bu kez Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisine gönderme yapıldı.
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19. sezonuyla ekranlara gelen Arka Sokaklar dizisinde geçtiğimiz hafta Sedat Peker göndermesi gündem olmuştu.
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Ferit Aktuğ'un canlandırdığı yeni karakter Tevfik Moralı'nın, Sedat Peker'e benzetildi. O sahne sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Sedat Peker'in ardından, dizinin yeni bölüm fragmanında Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu yazdığı hem de rol aldığı İnci Taneleri dizisine bir gönderme yapıldı.
Fragmanda Hüsnü Çoban'ın Dilber adlı bir kadın çalışana "Evin barkın var mı senin?" diye sorduğu ve Dilber'in "Yok" yanıtını verdiği sahne, izleyicileri kahkahaya boğdu.
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