Özgü Namal "Kızıl Goncalar Setinde Zor Anlar Yaşatıyor" İddiasına Yanıt Verdi!
Özgü Namal "Kızıl Goncalar Setinde Zor Anlar Yaşatıyor" İddiasına Yanıt Verdi!
Kızıl Goncalar'da Meryem karakterine hayat veren Özgü Namal ile ilgili sette kriz çıkardığına dair iddialar yayılmıştı. Ünlü oyuncu bu iddialara yanıt verdi.
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Özgü Namal, Kızıl Goncalar dizisindeki Meryem karakteriyle adından söz ettirirken, setteki davranışlarıyla da gündem olmuştu.
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İddialara göre, Namal'ın kaprisi, titizliği ve özel istekleri setteki herkesi zor durumda bırakıyordu.
İddiaya göre; Özgü Namal sete kendi sandalyesini getiriyordu ve makyajını kendisi yapıyordu. Oyuncu, başkasının makyajını yapmasına izin vermiyordu.
Öyle ki, başkasının oturduğu bir sandalyeye oturmaz, kendi evinden getirdiği sandalyede otururdu. Sandalyesine başkasının dokunmasına da izin vermezdi. Bir başkasının etrafında durması, yüzüne bakarak konuşması bile onu rahatsız ederdi.
Namal'ın bu süreçte oldukça kaprisli olduğu iddia edilmişti ancak Özgü Namal bu iddiaları reddetti.
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Kendisiyle ilgili markanın Kuruçeşme'deki lansmanında samimi açıklamalar yapan Namal, "Sette sandalyesini ayağına getirtiyor, kuaförü evine çağırıyor" şeklindeki iddialara yanıt verdi. "Ben mütevazı bir insanım. Yaşı büyük insanların bana hizmet etmesinden hoşlanmıyorum. Kendi işimi kendim yaparım" dedi.
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