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Leyla: Hayat Aşk Adalet Dizisinde Anne ve Oğulun Yaş Farkı Tepki Çekti!

Leyla: Hayat Aşk Adalet Dizisinde Anne ve Oğulun Yaş Farkı Tepki Çekti!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
12.09.2024 - 12:19

Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi NOW TV ekranlarında ilk bölümüyle yayınlandı. Dizide anne-oğulu oynayan Gonca Vuslateri ile Alperen Duymaz’ın arasındaki yaş farkı gündem oldu.

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NOW TV'de ilk bölümüyle ekrana gelen Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi dün akşam ilk bölümü ile ekranlara geldi.

NOW TV'de ilk bölümüyle ekrana gelen Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi dün akşam ilk bölümü ile ekranlara geldi.

İlk bölümü izleyen izleyiciler sosyal medyada dizideki yaş farkını gündeme getirdi.

İlk bölümü izleyen izleyiciler sosyal medyada dizideki yaş farkını gündeme getirdi.

Dizide anne-oğulu oynayan Gonca Vuslateri ile Alperen Duymaz’ın arasındaki yaş farkı tartışma konusu oldu.

Dizide anne-oğulu oynayan Gonca Vuslateri ile Alperen Duymaz’ın arasındaki yaş farkı tartışma konusu oldu.

Dizide 32 yaşındaki Alperen Duymaz’ın annesini 38 yaşındaki Gonca Vuslateri oynuyor.

Dizide 32 yaşındaki Alperen Duymaz’ın annesini 38 yaşındaki Gonca Vuslateri oynuyor.

"Bu ikili nasıl anne oğul olabilir?" diye soran izleyiciler ikiliyi hem yaş olarak hem görüntü olarak beğenmedi.

"Bu ikili nasıl anne oğul olabilir?" diye soran izleyiciler ikiliyi hem yaş olarak hem görüntü olarak beğenmedi.
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