Jigololuğa Tövbe Etti: Dün Karısını Aramak için Müge Anlı'ya Gelen Jigolo Şimdi de Sevgilisini Arıyor!
Jigololuğa Tövbe Etti: Dün Karısını Aramak için Müge Anlı'ya Gelen Jigolo Şimdi de Sevgilisini Arıyor!
Müge Anlı'ya karısını aramak için sevgilisi ile birlikte gelen ve kadınlarla para karşılığı birliktelik yaşadığını itiraf eden Abdülhalim, dün yayın sonrası sevgilisini kaybetti. Müge Anlı'ya sevgilimi bul, diye yalvardı.
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Dün Müge Anlı'ya karısının kendisini terk ettiğini söyleyen Abdülhalim, sevgilisi ile birlikte gelince hepimizin kafasını karıştırdı.
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Abdülhalim, Anlı'ya kadınlarla para karşılığı birliktelik yaşadığını itiraf etti. Kadınlardan birliktelik karşılığı et, süt, yumurta, yaprak ve turşu aldığını söyledi.
Yayına birlikte katıldığı Seher isimli kadınla imam nikahı kıydıkları ortaya çıktı. Birbirlerine bir seviyorum, bir sevmiyorum diyen ikili yayın sonunda ayrılmıştı.
Abdülhalim, karısını sevdiğini söylemiş ve Seher'i istemediğini belirtmişti. Bugün de "Seher'i seviyorum ama o kayboldu" diye yayına geldi.
Seher'in karaciğer yağlanması olduğunu söyleyen Abdülhalim, "Kendisine hastaneden randevu almıştım. Sonra para çekmeye gitti. Bir daha da gelmedi" diyerek ağlamaya başladı.
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Gözyaşları ile karısını istemediğini ve sevgilisi Sehersiz yaşayamayacağını söyleyen Abdülhalim, "Ben onu karım yapacağım. Ne olur bana onu bulun" diye Anlı'ya yalvardı.
Anlı başta para yüzünden başına bir şey geldiğinden şüphe etmişti ancak Seher evine geri dönmüş. Yayına bağlanan görümcesi "Seher dün eve geldi" dedi.
Abdülhalim ısrarla ben Seher'i seviyorum ve onu geri istiyorum, demeye devam etti. Seher'den sonra jigololuğa tövbe eden Abdülhalim, umutla Seher'i bekliyor.
Dünkü yayında Seher'in Abdülhalim'in karısına 50 bin tl para verip kocasını aldığı ve emekli maaşı ile Abdülhalim'e baktığı ortaya çıkmıştı.
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