Canlı Yayında Küfürler Uçuştu: Apaçi Mustafa Songül Karlı'nın Programında Çıldırdı!
Canlı Yayında Küfürler Uçuştu: Apaçi Mustafa Songül Karlı'nın Programında Çıldırdı!
Evlilik programlarından tanıdığımız tuhaf dansı ile gündem olan Apaçi Mustafa, Songül Karlı ile Uğur Arslan'ın programında sinir krizi geçirdi. Küfürlerin havada uçuştuğu anların ardından yayın kesildi.
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Seda Sayan'ın evlilik programında, kendisine uygun bir eş arayan ve özgün dansıyla hafızalarda yer edinen Apaçi Mustafa olarak bilinen damat adayı, Mustafa Bilginer, bir süredir ortalıkta yoktu.
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Evlilik programlarının yasaklanmasının ardından Mustafa Bilginer, Seda Sayan'ı "sahtekar" olarak nitelendirmiş ve bu yorumuyla bir süre gündemde kalmıştı. Apaçi Mustafa, yıllar sonra yeniden ortaya çıktı.
Uğur Aslan ve Songül Karlı'nın sunduğu Sana Değer programına konuk olan Apaçi Mustafa, enerjik dansıyla adeta sahneye geri döndü.
Üniversite öğrencisi olan Helin ile evlenmek isteyen Apaçi Mustafa, annesinin Helin'i kabul etmemesi üzerine büyük bir öfke patlaması yaşadı.
Apaçi Mustafa'nın annesi, gelin adayını kabul etmediğini ve sadece köyden bir kızla evlenmesini istediğini belirtince, Apaçi Mustafa kendini kontrol edemedi ve küfürler etti.
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"Yeter artık" diyerek tepkisini dile getiren Apaçi Mustafa'ya, Uğur Arslan "Hayır, bu doğru bir davranış değil. Düzgün bir şekilde konuşmalısın" diyerek uyarıda bulundu. Songül Karlı ise "Ne dedin sen?" diyerek tepkisini gösterdi. Canlı yayın sırasında yaşanan bu olay sonrası yayın kesildi.
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