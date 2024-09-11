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Seyran'a Yeni Kayınvalide Geliyor! Yalı Çapkını'na Ünlü Oyuncu Dahil Oldu!

Seyran'a Yeni Kayınvalide Geliyor! Yalı Çapkını'na Ünlü Oyuncu Dahil Oldu!

yalı çapkını
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
11.09.2024 - 09:43

Yeni sezonda Yalı Çapkını'nda Seyran'a kayınvalide geliyor. Dizide yeni bir partneri olan Seyran'ın kaynanası Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Derya Alabora olacak.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/d...
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Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ ve Beril Pozam'ın başrollerde yer aldığı "Yalı Çapkını", yakın zamanda üçüncü sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ ve Beril Pozam'ın başrollerde yer aldığı "Yalı Çapkını", yakın zamanda üçüncü sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Diziye yeni karakterlerin katılacağı ve hikayenin yeni bir döneme gireceği belirtiliyor. Son olarak, usta oyuncu Derya Alabora'nın da kadroya dahil olduğu öğrenildi.

Diziye yeni karakterlerin katılacağı ve hikayenin yeni bir döneme gireceği belirtiliyor. Son olarak, usta oyuncu Derya Alabora'nın da kadroya dahil olduğu öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Derya Alabora, OGM Pictures prodüksiyonu "Yalı Çapkını" dizisinde, yeni karakter Seyran'ın partneri Sinan'ın (Cem Söküt) annesi Ayla karakterini canlandıracak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Derya Alabora, OGM Pictures prodüksiyonu "Yalı Çapkını" dizisinde, yeni karakter Seyran'ın partneri Sinan'ın (Cem Söküt) annesi Ayla karakterini canlandıracak.

Madencilik sektöründe faaliyet gösteren varlıklı bir ailenin üyeleri olan Sinan ve Ayla karakterleri, diziye yeni bir soluk getirecek.

Madencilik sektöründe faaliyet gösteren varlıklı bir ailenin üyeleri olan Sinan ve Ayla karakterleri, diziye yeni bir soluk getirecek.

Hikayede bir zaman atlaması yaşanacak ve Seyran ile Ferit'in hayatına yeni karakterler girecek. Ferit karakterinin partneri ise yetenekli oyuncu Pelin Akil tarafından canlandırılacak.

Hikayede bir zaman atlaması yaşanacak ve Seyran ile Ferit'in hayatına yeni karakterler girecek. Ferit karakterinin partneri ise yetenekli oyuncu Pelin Akil tarafından canlandırılacak.

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