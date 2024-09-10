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Mert Yazıcıoğlu’ndan Kızıl Goncalar İkinci Sezon Paylaşımı Geldi!

Mert Yazıcıoğlu’ndan Kızıl Goncalar İkinci Sezon Paylaşımı Geldi!

Kızıl Goncalar
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
10.09.2024 - 15:56

Kızıl Goncalar ikinci sezonu ilk bölümüyle 30 Eylül'de NOW TV'de yayınlanacak. Şimdilerde çekimde olan ekipten Mert Yazıcıoğlu'ndan ilk paylaşım geldi.

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Kızıl Goncalar ikinci sezonu ilk bölümüyle 30 Eylül'de NOW TV ekranlarında olacak.

Kızıl Goncalar ikinci sezonu ilk bölümüyle 30 Eylül'de NOW TV ekranlarında olacak.

Ağustos sonunda sete çıkan ekip bölümleri uzun aralıklarla çekip kontrol ediyor. Özellikle Cüneyd ve Levent sahneleri çok uzun sürüyor.

Ağustos sonunda sete çıkan ekip bölümleri uzun aralıklarla çekip kontrol ediyor. Özellikle Cüneyd ve Levent sahneleri çok uzun sürüyor.

Titiz çalışmalarla hazırlanan efsane dizinin Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu yeni sezondan ilk paylaşımı yaptı.

Titiz çalışmalarla hazırlanan efsane dizinin Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu yeni sezondan ilk paylaşımı yaptı.

İşte o paylaşım👇🏻 Siz Cüneyd'i özlediniz mi? Yorumlarda buluşalım...

İşte o paylaşım👇🏻 Siz Cüneyd'i özlediniz mi? Yorumlarda buluşalım...

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