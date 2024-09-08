Senaryo Başımıza Bela Oldu! Kızıl Goncalar Yeni Bölümü Neden Geç Yayınlanıyor?

Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu ve Özgü Namal'ın başrollerinde oynadığı Kızıl Goncalar yayın tarihi ile sevenlerini üzmüştü. Tüm diziler Eylül'ün ikinci haftasına kadar yayınlanırken Kızıl Goncalar neden ay sonunda yayınlanacak, yapımcı açıkladı.