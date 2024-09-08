Senaryo Başımıza Bela Oldu! Kızıl Goncalar Yeni Bölümü Neden Geç Yayınlanıyor?
Senaryo Başımıza Bela Oldu! Kızıl Goncalar Yeni Bölümü Neden Geç Yayınlanıyor?
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=8_ZRn...
Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu ve Özgü Namal'ın başrollerinde oynadığı Kızıl Goncalar yayın tarihi ile sevenlerini üzmüştü. Tüm diziler Eylül'ün ikinci haftasına kadar yayınlanırken Kızıl Goncalar neden ay sonunda yayınlanacak, yapımcı açıkladı.
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Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu ve Özgü Namal'ın başrollerinde oynadığı Kızıl Goncalar yeni sezonda en geç yayınlanan dizi oldu.
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30 Eylül'de yeni bölümü ile NOW TV ekranlarında olacak dizinin neden bu kadar geç yayınlandığı merak konusu olmuştu.
Gazeteci Özlem Gürses, dizinin yapımcısı Faruk Turgut'a tepkileri anlattı ve dizinin neden bu kadar geç yazıldığını sordu.
"Senaryo bitse bile biz Cüneyd ve Levent sahnelerini ayrıca çalışıyoruz" diyen Turgut, "Geç başlamasının nedeni yetiştiremeyecek olmamız" dedi.
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