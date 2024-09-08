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Kızıl Goncalar Setinden Mert Yazıcıoğlu'nun Çekimlerindeki Detay Hikayeyi İfşaladı!

Kızıl Goncalar Setinden Mert Yazıcıoğlu'nun Çekimlerindeki Detay Hikayeyi İfşaladı!

Kızıl Goncalar
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
08.09.2024 - 14:19

Kızıl Goncalar yeni sezon çekimleri başladı. Setten Cüneyd'e hayat veren oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun fotoğrafları hayranlarını heyecanlandırdı.

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Geçtiğimiz yıl Now TV ekranlarına damga vuran dizi Kızıl Goncalar'ın ikinci sezon heyecanı başladı.

Geçtiğimiz yıl Now TV ekranlarına damga vuran dizi Kızıl Goncalar'ın ikinci sezon heyecanı başladı.

Mert Yazıcıoğlu, Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrolünde yer aldığı dizinin yeni bölümü 30 Eylül'de yayınlanacak.

Mert Yazıcıoğlu, Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrolünde yer aldığı dizinin yeni bölümü 30 Eylül'de yayınlanacak.

Niye bu kadar geç, diye soracak olursanız yapım ekibi senaryoya o kadar çok güveniyor ki çekimlere "Geç olsun güç olmasın" kafasıyla bakıyorlar.

Niye bu kadar geç, diye soracak olursanız yapım ekibi senaryoya o kadar çok güveniyor ki çekimlere "Geç olsun güç olmasın" kafasıyla bakıyorlar.

Hikayede neler olacağını merak eden izleyicilerin en sık sorduğu soru, "Cüneyd'e ne oldu?" sorusu. Biliyorsunuz, Cüneyd en son surlarda kaybolmuştu.

Hikayede neler olacağını merak eden izleyicilerin en sık sorduğu soru, "Cüneyd'e ne oldu?" sorusu. Biliyorsunuz, Cüneyd en son surlarda kaybolmuştu.

Setten gelen Mert Yazıcıoğlu fotoğraflarına bakacak olursanız merak etmeyin Cüneyd atlamamış.

Setten gelen Mert Yazıcıoğlu fotoğraflarına bakacak olursanız merak etmeyin Cüneyd atlamamış.
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Peki, Cüneyd'e ne oldu? Cevabı surların altında Gülayşe ile çekim yapan Mert Yazıcıoğlu'nda...

Peki, Cüneyd'e ne oldu? Cevabı surların altında Gülayşe ile çekim yapan Mert Yazıcıoğlu'nda...

Belli ki annesi ile ilgili bir anısını hatırlayacak, Cüneyd. Zaten psikolojik ve felsefi olarak anlaşılması güç bir karakter olan Cüneyd'imizi yeni bölümde de üzecekler.

Belli ki annesi ile ilgili bir anısını hatırlayacak, Cüneyd. Zaten psikolojik ve felsefi olarak anlaşılması güç bir karakter olan Cüneyd'imizi yeni bölümde de üzecekler.
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