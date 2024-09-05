Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu'nu Bağış Gecesindeki Soru Heyecanlandırdı!
Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu'nu Bağış Gecesindeki Soru Heyecanlandırdı!
4 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00’de gerçekleştirilen “Bir Destek, Bir Gelecek: Eğitime Devam Canlı Yayını” “Eğitime Devam” sosyal sorumluluk projesine Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu da katıldı. Halit Ergenç'in sorusu sonrası oyuncunun heyecanlı halleri gözlerden kaçmadı.
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Türkiye'deki temel eğitim düzeyindeki öğrencilerin beşte biri, 6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem felaketinden zarar gördü.
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Bu sebeple ünlü oyuncular bir araya gelerek canlı yayında bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi.
"Eğitime Devam" sosyal sorumluluk projesinin bir parçası olarak, 4 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00'de "Bir Destek, Bir Gelecek: Eğitime Devam Canlı Yayını" düzenlendi.
Projeye Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu da katıldı. Yakışıklı oyuncunun Halit Ergenç'in dizi hakkındaki sorusu sonrası heyecanlı halleri gözlerden kaçmadı.
İşte o anlar...
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