Yalı Çapkını'nda Mert Ramazan Demir'in Partneri Olan Pelin Akil'den Ekiple Birlikte Video Geldi!
Yalı Çapkını'nda Mert Ramazan Demir'in Partneri Olan Pelin Akil'den Ekiple Birlikte Video Geldi!
Yalı Çapkını yeni sezonda Mert Ramazan Demir'in partneri olan Pelin Akil'in setten videosunu Gözde Kansu paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yalı Çapkını yeni sezonda Mert Ramazan Demir'in partneri olacak Pelin Akil çekimlere başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizide Ferit'in kendisinden yaşça büyük sevgilisi olacak olan Diyar karakterine hayat verecek oyuncu ekiple buluştu.
Ferit'in annesi rolünü oynayan Gözde Kansu'nun paylaştığı video dizinin sevenlerini heyecanlandırdı.
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın