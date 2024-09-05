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Yalı Çapkını'nda Mert Ramazan Demir'in Partneri Olan Pelin Akil'den Ekiple Birlikte Video Geldi!

Yalı Çapkını'nda Mert Ramazan Demir'in Partneri Olan Pelin Akil'den Ekiple Birlikte Video Geldi!

yalı çapkını
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
05.09.2024 - 15:55

Yalı Çapkını yeni sezonda Mert Ramazan Demir'in partneri olan Pelin Akil'in setten videosunu Gözde Kansu paylaştı.

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Yalı Çapkını yeni sezonda Mert Ramazan Demir'in partneri olacak Pelin Akil çekimlere başladı.

Yalı Çapkını yeni sezonda Mert Ramazan Demir'in partneri olacak Pelin Akil çekimlere başladı.

Dizide Ferit'in kendisinden yaşça büyük sevgilisi olacak olan Diyar karakterine hayat verecek oyuncu ekiple buluştu.

Dizide Ferit'in kendisinden yaşça büyük sevgilisi olacak olan Diyar karakterine hayat verecek oyuncu ekiple buluştu.

Ferit'in annesi rolünü oynayan Gözde Kansu'nun paylaştığı video dizinin sevenlerini heyecanlandırdı.

Ferit'in annesi rolünü oynayan Gözde Kansu'nun paylaştığı video dizinin sevenlerini heyecanlandırdı.

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