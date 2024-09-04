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Milyoner'den Ayrılan Kenan İmirzalıoğlu Ekranlara Dönüyor: Güzeller Güzeli Oyuncu Partneri Olacak!

Milyoner'den Ayrılan Kenan İmirzalıoğlu Ekranlara Dönüyor: Güzeller Güzeli Oyuncu Partneri Olacak!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
04.09.2024 - 09:41

Uzun bir süredir Kim Milyoner Olmak İster programını sunan Kenan İmirzalioğlu, yarışma sunuculuğunu bıraktığını açıklamıştı. Yeniden ekranlara döneceği müjdesini Birsen Altuntaş verdi. Hem de efsane bir partnerlikle!

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
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Kim Milyoner Olmak İster'den ayrılan Kenan İmirzalıoğlu'nun yerine Oktay Kaynarca geldi. İmirzalıoğlu'nun gidişi herkesi üzdü. Ancak güzel haber gecikmedi.

Kim Milyoner Olmak İster'den ayrılan Kenan İmirzalıoğlu'nun yerine Oktay Kaynarca geldi. İmirzalıoğlu'nun gidişi herkesi üzdü. Ancak güzel haber gecikmedi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre yakışıklı oyuncu yeni bir dizi projesi ise televizyon ekranlarına dönmeye hazırlanıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre yakışıklı oyuncu yeni bir dizi projesi ise televizyon ekranlarına dönmeye hazırlanıyor.

NOW TV'de yayınlanacak olan dönem dizisi “İşgal Günlerinde Aşk” için düşünülen İmirzalıoğlu'nun partneri de bir efsane olacak.

NOW TV'de yayınlanacak olan dönem dizisi “İşgal Günlerinde Aşk” için düşünülen İmirzalıoğlu'nun partneri de bir efsane olacak.

İmirzalıoğlu, eğer teklifi kabul ederse 1918 yılıyla başlayan dizide Ekrem Binbaşı’ya hayat verecek.

İmirzalıoğlu, eğer teklifi kabul ederse 1918 yılıyla başlayan dizide Ekrem Binbaşı’ya hayat verecek.

Dizide Rus Vera karakterine hayat vererek İmirzalıoğlu'nun partneri olacak isim ise Hilal Altınbilek olacak.

Dizide Rus Vera karakterine hayat vererek İmirzalıoğlu'nun partneri olacak isim ise Hilal Altınbilek olacak.
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Eğer ikili teklifte anlaşırsa ekranlarda bir görsel şölen izleyeceğiz gibi duruyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Eğer ikili teklifte anlaşırsa ekranlarda bir görsel şölen izleyeceğiz gibi duruyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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