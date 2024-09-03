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Yine Kadına Şiddet Yine Taciz! Yeni Dizi Bir Gece Masalı'nın İlk Bölümüne Tepki Yağıyor

Yine Kadına Şiddet Yine Taciz! Yeni Dizi Bir Gece Masalı'nın İlk Bölümüne Tepki Yağıyor

Bir Gece Masalı
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
03.09.2024 - 22:25

Önce aralarındaki yaş farkı ile gündeme gelen Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un yeni dizisi Bir Gece Masalı ilk bölümü ile ATV ekranlarında izleyici ile buluştu.

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ATV ekranlarında yeni dizi Bir Gece Masalı bu akşam ilk bölümü ile yayındaydı. Canfeza ile Mahir'in dolu dizgin aşkını izlediğimiz dizide hikaye yine epey sosyolojikti.

ATV ekranlarında yeni dizi Bir Gece Masalı bu akşam ilk bölümü ile yayındaydı. Canfeza ile Mahir'in dolu dizgin aşkını izlediğimiz dizide hikaye yine epey sosyolojikti.

Dizide artık izlemekten sıkıldığımız hatta topluma verdiği mesajlar nedeniyle tepki gösterdiğimiz temalar olan kadına şiddet ve taciz vardı.

Dizide artık izlemekten sıkıldığımız hatta topluma verdiği mesajlar nedeniyle tepki gösterdiğimiz temalar olan kadına şiddet ve taciz vardı.

Dizide Canfeza'ya hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun babasından dayak yiyen ve zorla evlendirilen bir genç kız. Mahir ise onu kurtarmaya ant içiyor.

Dizide Canfeza'ya hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun babasından dayak yiyen ve zorla evlendirilen bir genç kız. Mahir ise onu kurtarmaya ant içiyor.

Canfeza'nın evleneceği adam ise babasından da beter. Daha ilk buluşmada kızı aşağılayarak taciz eden zorba bir karakter.

Canfeza'nın evleneceği adam ise babasından da beter. Daha ilk buluşmada kızı aşağılayarak taciz eden zorba bir karakter.

Elbette, ailedeki kadınlar Canfeza'yı kurtarmak istiyor ama kimse hiçbir şey yapmıyor. İzleyenler de gördükleri karşısında tepki gösterdi.

Elbette, ailedeki kadınlar Canfeza'yı kurtarmak istiyor ama kimse hiçbir şey yapmıyor. İzleyenler de gördükleri karşısında tepki gösterdi.
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İşte ilk bölüme sosyal medyadan gelen tepkiler...

İşte ilk bölüme sosyal medyadan gelen tepkiler...
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