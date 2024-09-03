Görüş Bildir
Haberler
TV
Esra Erol'da Sudenaz'ın Kaybından Aile Kaosu Çıktı: Ablası Babasını Başka Bir Kadın Taklidi ile Kandırmış!

Esra Erol'da Sudenaz'ın Kaybından Aile Kaosu Çıktı: Ablası Babasını Başka Bir Kadın Taklidi ile Kandırmış!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
03.09.2024 - 18:18

Esra Erol'da aranan 12 yaşındaki Sudenaz bulundu ancak kaybın altından aile kaosu çıktı. Esra Erol yayına davet ettiği Sudenaz'ın ablası ile anne-babasını yüzleştirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Esra Erol, 12 yaşındaki Sudenaz'ın kaybı ile ilgili araştırma yapmaya devam ediyor. Bugünkü yayında Sudenaz'ın bulunduğu haberini veren Erol, işin arka yüzünü ortaya çıkarmak istedi.

Esra Erol, 12 yaşındaki Sudenaz'ın kaybı ile ilgili araştırma yapmaya devam ediyor. Bugünkü yayında Sudenaz'ın bulunduğu haberini veren Erol, işin arka yüzünü ortaya çıkarmak istedi.

Küçük kızın 20 yaşındaki İlhan tarafından alıkonulduğu iddia edilmişti, bugünkü yayında Erol, Sudenaz'ın ablasını yayına konuk etti.

Küçük kızın 20 yaşındaki İlhan tarafından alıkonulduğu iddia edilmişti, bugünkü yayında Erol, Sudenaz'ın ablasını yayına konuk etti.

Bir süredir aileyle görüşmediği öğrenilen abla Sedef'ten bilgi alan Erol, aile ile ablayı yüzleştirdi.

Bir süredir aileyle görüşmediği öğrenilen abla Sedef'ten bilgi alan Erol, aile ile ablayı yüzleştirdi.

Ailenin Sedef'e tepkileri yükselince sebebini araştıran Erol, duyduklarına inanamadı. Abla Sedef, babasını başka bir kadın gibi davranarak kandırdığını itiraf etti.

Ailenin Sedef'e tepkileri yükselince sebebini araştıran Erol, duyduklarına inanamadı. Abla Sedef, babasını başka bir kadın gibi davranarak kandırdığını itiraf etti.

Başka bir kadın gibi sosyal medyada babasıyla konuşan kız, babasından yüklü miktarda para aldığını da söyledi. Baba, eşini aldattığı sırada kızının açtığı fake hesaba arabasını satıp para gönderdiğini dile getirdi.

Başka bir kadın gibi sosyal medyada babasıyla konuşan kız, babasından yüklü miktarda para aldığını da söyledi. Baba, eşini aldattığı sırada kızının açtığı fake hesaba arabasını satıp para gönderdiğini dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Annesi ise babasına kızmak yerine kızına ateş püskürünce Erol, "Bazı insanlar anne baba olmamalı" dedi. Anne ve baba Sudenaz'ın kaybı için ablasının yaptıklarını sebep gösterip suçladı.

Annesi ise babasına kızmak yerine kızına ateş püskürünce Erol, "Bazı insanlar anne baba olmamalı" dedi. Anne ve baba Sudenaz'ın kaybı için ablasının yaptıklarını sebep gösterip suçladı.

Sedef'in yaptıklarını her ne kadar doğru bulmasa da Erol, "Çocuğunuzu bu hale getiren sizsiniz, siz yetiştirdiniz" dedi.

Sedef'in yaptıklarını her ne kadar doğru bulmasa da Erol, "Çocuğunuzu bu hale getiren sizsiniz, siz yetiştirdiniz" dedi.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın