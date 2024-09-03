Esra Erol'da Sudenaz'ın Kaybından Aile Kaosu Çıktı: Ablası Babasını Başka Bir Kadın Taklidi ile Kandırmış!
Esra Erol'da Sudenaz'ın Kaybından Aile Kaosu Çıktı: Ablası Babasını Başka Bir Kadın Taklidi ile Kandırmış!
Esra Erol'da aranan 12 yaşındaki Sudenaz bulundu ancak kaybın altından aile kaosu çıktı. Esra Erol yayına davet ettiği Sudenaz'ın ablası ile anne-babasını yüzleştirdi.
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Esra Erol, 12 yaşındaki Sudenaz'ın kaybı ile ilgili araştırma yapmaya devam ediyor. Bugünkü yayında Sudenaz'ın bulunduğu haberini veren Erol, işin arka yüzünü ortaya çıkarmak istedi.
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Küçük kızın 20 yaşındaki İlhan tarafından alıkonulduğu iddia edilmişti, bugünkü yayında Erol, Sudenaz'ın ablasını yayına konuk etti.
Bir süredir aileyle görüşmediği öğrenilen abla Sedef'ten bilgi alan Erol, aile ile ablayı yüzleştirdi.
Ailenin Sedef'e tepkileri yükselince sebebini araştıran Erol, duyduklarına inanamadı. Abla Sedef, babasını başka bir kadın gibi davranarak kandırdığını itiraf etti.
Başka bir kadın gibi sosyal medyada babasıyla konuşan kız, babasından yüklü miktarda para aldığını da söyledi. Baba, eşini aldattığı sırada kızının açtığı fake hesaba arabasını satıp para gönderdiğini dile getirdi.
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Annesi ise babasına kızmak yerine kızına ateş püskürünce Erol, "Bazı insanlar anne baba olmamalı" dedi. Anne ve baba Sudenaz'ın kaybı için ablasının yaptıklarını sebep gösterip suçladı.
Sedef'in yaptıklarını her ne kadar doğru bulmasa da Erol, "Çocuğunuzu bu hale getiren sizsiniz, siz yetiştirdiniz" dedi.
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