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Bağımlı Oluyorlar mı? Dizilerde Oyuncular Gerçekten Sigara İçiyorlar mı?

Bağımlı Oluyorlar mı? Dizilerde Oyuncular Gerçekten Sigara İçiyorlar mı?

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
03.09.2024 - 21:45

Dizilerde dertli sahnelerde ya da havalı bir poz için oyuncuların sigara içtiğini görebiliyoruz. Fakat bazen o oyuncunun sigara kullanmadığını da düşünüyoruz. Öyle olunca 'Acaba mı?' diye aklına soru işareti düşenler için bu gizemi artık aydınlatalım, dedik!

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Televizyon ekranlarında ya da dijital platformlarda bazı hüzünlü sahneleri izlerken veya havalı bir çekim sırasında oyuncuların elinde sigara görüyoruz.

Televizyon ekranlarında ya da dijital platformlarda bazı hüzünlü sahneleri izlerken veya havalı bir çekim sırasında oyuncuların elinde sigara görüyoruz.

Çoğu zaman sigara kullanmayan oyuncuların bile dizi çekimleri için sigara içtiğini izlerken şaşırıyoruz.

Çoğu zaman sigara kullanmayan oyuncuların bile dizi çekimleri için sigara içtiğini izlerken şaşırıyoruz.

Birçoğumuz için bu soru merak uyandırıyor. Sigara içenler içiyor da içmeyenler nasıl bağımlı olmuyor, diye merak ediyorsanız eğer cevabını bulduk.

Birçoğumuz için bu soru merak uyandırıyor. Sigara içenler içiyor da içmeyenler nasıl bağımlı olmuyor, diye merak ediyorsanız eğer cevabını bulduk.

Bazen sigara içmeyenler dişlerinin arasında tutulan uzun sigara ağızlığı kullanıyor. Bazıları ise tütün yerine bitkisel sigaralar kullanıyor.

Bazen sigara içmeyenler dişlerinin arasında tutulan uzun sigara ağızlığı kullanıyor. Bazıları ise tütün yerine bitkisel sigaralar kullanıyor.

Set çalışanı Yener Yalçın'ın açıklamasına göre ise yönetmen bile sigara kokusundan rahatsız olabiliyor. O zaman da yaşadığı bir anıyı şöyle anlatıyor: "Sigaraların içine gül kurusu koydurdu!"

Set çalışanı Yener Yalçın'ın açıklamasına göre ise yönetmen bile sigara kokusundan rahatsız olabiliyor. O zaman da yaşadığı bir anıyı şöyle anlatıyor: "Sigaraların içine gül kurusu koydurdu!"
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