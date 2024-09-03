Bağımlı Oluyorlar mı? Dizilerde Oyuncular Gerçekten Sigara İçiyorlar mı?

Dizilerde dertli sahnelerde ya da havalı bir poz için oyuncuların sigara içtiğini görebiliyoruz. Fakat bazen o oyuncunun sigara kullanmadığını da düşünüyoruz. Öyle olunca 'Acaba mı?' diye aklına soru işareti düşenler için bu gizemi artık aydınlatalım, dedik!