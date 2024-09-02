Yavaştan Dallas'a Döndü: Yalı Çapkını Dizisi Oyuncularına Yeni Partnerler Geldi!
Yavaştan Dallas'a Döndü: Yalı Çapkını Dizisi Oyuncularına Yeni Partnerler Geldi!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
Yalı Çapkını yeni sezonda birden fazla yeni oyuncu ile karşımıza çıkacak. Hikaye zaten bambaşka bir hal aldı. Yeni sezonda Mert Ramazan Demir'in hayat verdiği Ferit ile Afra Saraçoğlu'nun oynadığı Seyran karakterleri ayrılacak. Onların yeni partnerleri de belli oldu. Birsen Altuntaş diziye giren yeni oyuncuları açıkladı.
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Ağustos sonu sete çıkan Yalı Çapkını'nın yeni sezon çekimleri resmen başladı. Ancak hayranlarına kötü haber, Seyran ve Ferit ayrılıyor.
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Dizi zaman atlaması ile başlayacak ve Seyran'ın yeni partneri Sinan'ı Cem Söküt oynayacak. Bu kadarla da kalmadı...
Ferit’in hayatına da Diyar girecek. Role hayat verecek oyuncu henüz belli değil ancak diğer oyuncuların partnerleri belli oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Emre Altuğ’un oynadığı Orhan’ın hayatına da genç bir kadın girecek.
Diziye katılan yeni oyuncular Ayşen Sezerel “Betül”, Levent Keskin “Osman”, Selin Beliz Şahan “Sevda” ve Hazal Aracı “Betül” oldu.
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Ayrıca Ferit'in yeni aşkı da kendinden yaşça büyük olacak. Siz dizinin yenilenmiş halini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...
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