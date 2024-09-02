Yavaştan Dallas'a Döndü: Yalı Çapkını Dizisi Oyuncularına Yeni Partnerler Geldi!

Yalı Çapkını yeni sezonda birden fazla yeni oyuncu ile karşımıza çıkacak. Hikaye zaten bambaşka bir hal aldı. Yeni sezonda Mert Ramazan Demir'in hayat verdiği Ferit ile Afra Saraçoğlu'nun oynadığı Seyran karakterleri ayrılacak. Onların yeni partnerleri de belli oldu. Birsen Altuntaş diziye giren yeni oyuncuları açıkladı.