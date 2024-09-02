Müge Anlı Döner Dönmez Tepkilerin Odağında: "Narin'i Neden İşlemiyorsun?!"

Müge Anlı sevilen programı Tatlı Sert ile ekranlara döndü. Herkes Diyarbakır'da aranan 8 yaşındaki Narin hakkında Anlı'dan haber beklerken herhangi bir açıklama gelmedi. Ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medyadan tepki gösterdi.