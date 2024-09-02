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Müge Anlı Döner Dönmez Tepkilerin Odağında: "Narin'i Neden İşlemiyorsun?!"

Müge Anlı Döner Dönmez Tepkilerin Odağında: "Narin'i Neden İşlemiyorsun?!"

Müge Anlı
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
02.09.2024 - 12:07

Müge Anlı sevilen programı Tatlı Sert ile ekranlara döndü. Herkes Diyarbakır'da aranan 8 yaşındaki Narin hakkında Anlı'dan haber beklerken herhangi bir açıklama gelmedi. Ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medyadan tepki gösterdi.

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Ülkenin gündemine yerleşen Diyarbakır'da kaybolan Narin ile ilgili herkes dört gözle bir açıklama bekliyorken Müge Anlı bugün yayın hayatına başladı.

Ülkenin gündemine yerleşen Diyarbakır'da kaybolan Narin ile ilgili herkes dört gözle bir açıklama bekliyorken Müge Anlı bugün yayın hayatına başladı.

Başarılı gazetecinin ekranlara dönmesi ile birlikte Narin meselesine el atacağını düşünmüştük ancak öyle olmadı.

Başarılı gazetecinin ekranlara dönmesi ile birlikte Narin meselesine el atacağını düşünmüştük ancak öyle olmadı.

Anlı'dan yayında Narin ile ilgili herhangi bir açıklama gelmeyince ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medyadan tepki gösterdi.

Anlı'dan yayında Narin ile ilgili herhangi bir açıklama gelmeyince ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medyadan tepki gösterdi.

"Müge Anlı neden Narin'i işlemiyorsun? Sen de işlemiyorsan vay halimize!" dedi.

"Müge Anlı neden Narin'i işlemiyorsun? Sen de işlemiyorsan vay halimize!" dedi.
twitter.com

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