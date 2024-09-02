Müge Anlı Döner Dönmez Tepkilerin Odağında: "Narin'i Neden İşlemiyorsun?!"
Müge Anlı Döner Dönmez Tepkilerin Odağında: "Narin'i Neden İşlemiyorsun?!"
Müge Anlı sevilen programı Tatlı Sert ile ekranlara döndü. Herkes Diyarbakır'da aranan 8 yaşındaki Narin hakkında Anlı'dan haber beklerken herhangi bir açıklama gelmedi. Ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medyadan tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ülkenin gündemine yerleşen Diyarbakır'da kaybolan Narin ile ilgili herkes dört gözle bir açıklama bekliyorken Müge Anlı bugün yayın hayatına başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başarılı gazetecinin ekranlara dönmesi ile birlikte Narin meselesine el atacağını düşünmüştük ancak öyle olmadı.
Anlı'dan yayında Narin ile ilgili herhangi bir açıklama gelmeyince ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medyadan tepki gösterdi.
"Müge Anlı neden Narin'i işlemiyorsun? Sen de işlemiyorsan vay halimize!" dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın