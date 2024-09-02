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MasterChef'te Bir Yarışmacıya Erkekler Evinde Psikolojik Şiddet İddiası!

MasterChef'te Bir Yarışmacıya Erkekler Evinde Psikolojik Şiddet İddiası!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
02.09.2024 - 10:58

Dün akşam MasterChef yarışmasından elenen Çağlar ile ilgili sosyal medyada bir iddia ortaya atıldı. Çağlar'ın erkekler evinde psikolojik şiddete maruz kaldığı yazıldı.

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MasterChef Türkiye'de dördüncü haftayı tamamladık. Zorlu eleme oyununun ardından elenen isim Çağlar oldu.

MasterChef Türkiye'de dördüncü haftayı tamamladık. Zorlu eleme oyununun ardından elenen isim Çağlar oldu.

Çağlar'ın gidişinin ardından sosyal medyada MasterChef erkekler evi ile ilgili bir dizi iddia ortaya atıldı.

Çağlar'ın gidişinin ardından sosyal medyada MasterChef erkekler evi ile ilgili bir dizi iddia ortaya atıldı.

Çağlar'ın çok horladığı ve çok ses çıkardığı ile ilgili yazılanlar herkesi şok etti. Erkekler arasında psikolojik şiddete maruz kaldığı iddia edilen Çağlar'dan henüz bir açıklama yok.

Çağlar'ın çok horladığı ve çok ses çıkardığı ile ilgili yazılanlar herkesi şok etti. Erkekler arasında psikolojik şiddete maruz kaldığı iddia edilen Çağlar'dan henüz bir açıklama yok.

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👇🏻
twitter.com
twitter.com
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twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Çağlar bunu hak etti mi? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Çağlar bunu hak etti mi? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

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