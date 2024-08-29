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Bu Ne Bilimsizlik? Narin'i Aramak için Gelen Arama Kurtarma Ekibi Garip Bir Yöntem Kullandı

Bu Ne Bilimsizlik? Narin'i Aramak için Gelen Arama Kurtarma Ekibi Garip Bir Yöntem Kullandı

Didem Arslan'la Vazgeçme
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
29.08.2024 - 16:21

8 yaşındaki kayıp Narin'i 9'uncu günde de arama çalışmaları devam ediyor. Didem Arslan'la Vazgeçme programında arama kurtarma ekipleri Narin'i bulmak için tuhaf bir yöntem kullandı.

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Diyarbakır'da kaybolan Narin için arama kurtarma çalışmalarını Didem Arslan canlı olarak yayınladı.

Diyarbakır'da kaybolan Narin için arama kurtarma çalışmalarını Didem Arslan canlı olarak yayınladı.

Didem Arslan yayında bu yöntemin bilimsel olmadığının altını çizdi ancak aile her yola başvuruyor, diye belirtti.

Didem Arslan yayında bu yöntemin bilimsel olmadığının altını çizdi ancak aile her yola başvuruyor, diye belirtti.

Hatay'dan Diyarbakır'da kaybolan Narin'i aramak için gelen ARAF ekibi, su bulma çubuklarıyla Narin'i aradı.

Hatay'dan Diyarbakır'da kaybolan Narin'i aramak için gelen ARAF ekibi, su bulma çubuklarıyla Narin'i aradı.

Narin'in terliğini özel olarak isteyen ve çubukları yönlendireceğini söyleyen ARAF ekibi, aletin kan grubu ile çalıştığını söyledi. Narin'in yerini gösterdiği iddia edilen alet nereyi gösteriyorsa oraya doğru yöneldiler.

Narin'in terliğini özel olarak isteyen ve çubukları yönlendireceğini söyleyen ARAF ekibi, aletin kan grubu ile çalıştığını söyledi. Narin'in yerini gösterdiği iddia edilen alet nereyi gösteriyorsa oraya doğru yöneldiler.

Aralarında AFAD'dan da bir kişinin olduğu ekibin çalışmaları sırasında arama yapan çalışan "Narin yaşıyor. Ben bu aletle aradığım herkesi canlı buldum" dedi.

Aralarında AFAD'dan da bir kişinin olduğu ekibin çalışmaları sırasında arama yapan çalışan "Narin yaşıyor. Ben bu aletle aradığım herkesi canlı buldum" dedi.
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