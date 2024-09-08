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Kızılcık Şerbeti Oyuncularından Özel Röportaj: Yeni Sezonda Bizi Neler Bekliyor?

Kızılcık Şerbeti Oyuncularından Özel Röportaj: Yeni Sezonda Bizi Neler Bekliyor?

Kızılcık Şerbeti
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
08.09.2024 - 16:21

Kızılcık Şerbeti oyuncuları Show TV'ye özel röportaj verdi. Yeni sezonda bizleri neler bekliyor, dizinin Kıvılcım'ı Evrim Alasya, Ömer'i Barış Kılıç, Doğa'sı Sıla Türkoğlu ve yeni oyuncu Şebnem Bozoklu konuştu.

Kaynak: Show TV

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=cyqlD...
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Kızılcık Şerbeti yeni sezon çekimleri başladı ve dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Kızılcık Şerbeti yeni sezon çekimleri başladı ve dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Fragmanın ardından dizinin başarılı oyuncularından Show TV'ye özel röportaj geldi.

Fragmanın ardından dizinin başarılı oyuncularından Show TV'ye özel röportaj geldi.

Dizinin Kıvılcım'ı Evrim Alasya, Ömer'i Barış Kılıç, Doğa'sı Sıla Türkoğlu ve yeni oyuncu Şebnem Bozoklu konuştu.

Dizinin Kıvılcım'ı Evrim Alasya, Ömer'i Barış Kılıç, Doğa'sı Sıla Türkoğlu ve yeni oyuncu Şebnem Bozoklu konuştu.

Dizinin Kıvılcım'ı Evrim Alasya herkes bizi çok özledi, biz de sizi çok özledik, dedi.

Kızılcık Şerbeti dizisine Meri karakteri ile dahil olan Şebnem Bozoklu ve Ömer'imiz Barış Kılıç'ın samimi halleri çok beğenildi.

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Sıla Türkoğlu da yeni sezon için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

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