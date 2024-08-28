Kızılcık Şerbeti Fatih'i Oynayan Doğukan Güngör'ün O Sahnesine Övgü Yağdı!

X'de kullanıcılar 'En kötü oyunculuk' listesine Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör'ün sahnesini attılar. Ama izleyenlerden 'Kötü oyunculuk' yorumu tepki aldı, o sahneye övgüler yağdırıldı.