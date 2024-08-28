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Kızılcık Şerbeti Fatih'i Oynayan Doğukan Güngör'ün O Sahnesine Övgü Yağdı!

Kızılcık Şerbeti Fatih'i Oynayan Doğukan Güngör'ün O Sahnesine Övgü Yağdı!

Kızılcık Şerbeti
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
28.08.2024 - 12:20

X'de kullanıcılar 'En kötü oyunculuk' listesine Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör'ün sahnesini attılar. Ama izleyenlerden 'Kötü oyunculuk' yorumu tepki aldı, o sahneye övgüler yağdırıldı.

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Kızılcık Şerbeti'nde Fatih rolünü canlandıran Doğukan Güngör'ün sinir krizi geçirdiği sahne "Kötü oyunculuk" diye paylaşıldı.

Kızılcık Şerbeti'nde Fatih rolünü canlandıran Doğukan Güngör'ün sinir krizi geçirdiği sahne "Kötü oyunculuk" diye paylaşıldı.

Oyuncunun o sahnesine yapılan bu yorum izleyenlerden tepki alırken diğer yandan övgüler yağmaya başladı.

Oyuncunun o sahnesine yapılan bu yorum izleyenlerden tepki alırken diğer yandan övgüler yağmaya başladı.

İşte milyonlarca görüntüleme alan o sahne ve gelen yorumlar...

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