Kızılcık Şerbeti Fatih'i Oynayan Doğukan Güngör'ün O Sahnesine Övgü Yağdı!
Kızılcık Şerbeti Fatih'i Oynayan Doğukan Güngör'ün O Sahnesine Övgü Yağdı!
X'de kullanıcılar 'En kötü oyunculuk' listesine Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör'ün sahnesini attılar. Ama izleyenlerden 'Kötü oyunculuk' yorumu tepki aldı, o sahneye övgüler yağdırıldı.
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Kızılcık Şerbeti'nde Fatih rolünü canlandıran Doğukan Güngör'ün sinir krizi geçirdiği sahne "Kötü oyunculuk" diye paylaşıldı.
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Oyuncunun o sahnesine yapılan bu yorum izleyenlerden tepki alırken diğer yandan övgüler yağmaya başladı.
İşte milyonlarca görüntüleme alan o sahne ve gelen yorumlar...
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