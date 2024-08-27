Sihirli Annem'deki Betüş'ün Gerçek Yüzünü Çocukluğumuzda Görememişiz!
Sihirli Annem'deki Betüş'ün Gerçek Yüzünü Çocukluğumuzda Görememişiz!
2003 yılında yayınlanan Sihirli Annem dizisinin sevilen karakteri Betüş meğer o kadar da sevimli bir karakter değilmiş. Hikayede kafesinde yanında çalışan kişiye yaptığı konuşma yeniden gündem oldu. Sosyal medyada kullanıcılardan tepki geldi.
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Çocukluğumuzun unutulmaz dizilerinden Sihirli Annem'deki bir sahne yeniden gündem oldu.
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Sihirli Annem'de Betüş'ün yeri hepimiz için ayrıdır. "Hem gerçek hem de peri" olan Betüş, görünüşte çok iyi kalpli bir karakter gibi görünse de işin aslı öyle değilmiş.
Hatırlarsanız, o dönem hikayede Betüş'ün bir kafesi vardı. Yanında ise Zeyno çalışıyordu.
Bir sahnede Zeyno'ya gece yarısına kadar kafede oturan oğlu için söyledikleri sosyal medyada gündem oldu. Sevenleri tepki gösterdi.
Meğer Betüş sandığımız kadar masum değilmiş...
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Siz Betüş'ün bu tavrı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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