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"Delikanlı Kız!": Demet Akalın MasterChef'te Desteklediği Yarışmacıyı Açıkladı!

"Delikanlı Kız!": Demet Akalın MasterChef'te Desteklediği Yarışmacıyı Açıkladı!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
27.08.2024 - 14:05

tv8 yarışmalarını asla kaçırmayan Demet Akalın sıkı bir MasterChef izleyicisi. Ünlü şarkıcı 2024 sezonunda desteklediği yarışmacıya övgüler yağdırdı.

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Survivor'dan sonra, Demet Akalın MasterChef'i de asla kaçırmıyor. Yarışmayı ilgiyle takip eden ünlü şarkıcı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Survivor'dan sonra, Demet Akalın MasterChef'i de asla kaçırmıyor. Yarışmayı ilgiyle takip eden ünlü şarkıcı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz hafta yarışmada Kerem'i desteklediğini açıklayan ünlü şarkıcı bu kez de kadın yarışmacılar arasındaki favorisini belli etti.

Geçtiğimiz hafta yarışmada Kerem'i desteklediğini açıklayan ünlü şarkıcı bu kez de kadın yarışmacılar arasındaki favorisini belli etti.

Zorlukların üstesinden gelerek yarışmaya katılan Ayşe Ekiz, Akalın'ın da favorisi oldu.

Zorlukların üstesinden gelerek yarışmaya katılan Ayşe Ekiz, Akalın'ın da favorisi oldu.

Akalın, MasterChef Ayşe için "Delikanlı kız, azimli" diye yazdı.

Akalın, MasterChef Ayşe için "Delikanlı kız, azimli" diye yazdı.

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