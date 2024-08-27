"Delikanlı Kız!": Demet Akalın MasterChef'te Desteklediği Yarışmacıyı Açıkladı!
"Delikanlı Kız!": Demet Akalın MasterChef'te Desteklediği Yarışmacıyı Açıkladı!
tv8 yarışmalarını asla kaçırmayan Demet Akalın sıkı bir MasterChef izleyicisi. Ünlü şarkıcı 2024 sezonunda desteklediği yarışmacıya övgüler yağdırdı.
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Survivor'dan sonra, Demet Akalın MasterChef'i de asla kaçırmıyor. Yarışmayı ilgiyle takip eden ünlü şarkıcı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
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Geçtiğimiz hafta yarışmada Kerem'i desteklediğini açıklayan ünlü şarkıcı bu kez de kadın yarışmacılar arasındaki favorisini belli etti.
Zorlukların üstesinden gelerek yarışmaya katılan Ayşe Ekiz, Akalın'ın da favorisi oldu.
Akalın, MasterChef Ayşe için "Delikanlı kız, azimli" diye yazdı.
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