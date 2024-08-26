"Bunlar da Aşçı mı!?": MasterChef Eski Yarışmacısı Dilara'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf!
"Bunlar da Aşçı mı!?": MasterChef Eski Yarışmacısı Dilara'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf!
Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C-8J1M...
MasterChef Türkiye'de iki farklı sezonda yarışan yarışmacı Dilara Başaran, Gurmoss'a röportaj verdi. Dilara'dan yıllar sonra MasterChef ile ilgili gelen itiraf şaşırttı.
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Türkiye’nin en çok izlenen programlarından biri olan MasterChef'te ismini duyuran yarışmacı Dilara Başaran itirafları ile gündem oldu.
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Gurmoss'a röportaj veren MasterChef Dilara, "Asla yarışmaya katılmayı düşünmüyordum. Hatta yarışmayı izlerken bunlar da aşçı mı, diye eleştiriyordum" dedi.
Yarıştığı sezonda dikkat çeken Dilara, yarışmaya katıldıktan sonra çalışma hayatından çok daha öğretici olduğunu fark ettiğini açıkladı.
"İster Michelin yıldızlı restoranlarında isterse benim gibi ünlü otellerde çalışmış olsun; MasterChef çok başka bir yer" diyen Dilara, "Zamanla yarışmak çok yorucuydu" diye konuştu.
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