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MasterChef Ekibinin 'Elenen Yarışmacıyı Anlamayalım' Diye Yaptığı Zeka Parıltısı Taktik

MasterChef Ekibinin 'Elenen Yarışmacıyı Anlamayalım' Diye Yaptığı Zeka Parıltısı Taktik

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
22.08.2024 - 15:36

MasterChef'te o hafta elenen yarışmacıyı anlamayalım, diye ekibin uyguladığı zeka kokan hareket ortaya çıktı.

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tv8'in sevilen programı MasterChef yarışmasında bildiğiniz üzere, her hafta kırmızı ve mavi takım karşı karşıya geliyor.

tv8'in sevilen programı MasterChef yarışmasında bildiğiniz üzere, her hafta kırmızı ve mavi takım karşı karşıya geliyor.

Her gün oynanan yarışların sonucunda eleme potasına girecek isimler belirleniyor ve haftanın son günü bir kişi aramızdan ayrılıyor.

Her gün oynanan yarışların sonucunda eleme potasına girecek isimler belirleniyor ve haftanın son günü bir kişi aramızdan ayrılıyor.

2024 sezonunda önce Serhat, sonra ise Deniz elenen isim olmuştu. Üçüncü haftanın elenen ismi henüz belli değil.

2024 sezonunda önce Serhat, sonra ise Deniz elenen isim olmuştu. Üçüncü haftanın elenen ismi henüz belli değil.

Ayrıca şunu da hatırlatalım, izlediğimiz bölümler geriden geliyor. Yani, her haftanın çekimi önceden tamamlanmış oluyor. Bu nedenle elenen yarışmacı gizli tutuluyor.

Ayrıca şunu da hatırlatalım, izlediğimiz bölümler geriden geliyor. Yani, her haftanın çekimi önceden tamamlanmış oluyor. Bu nedenle elenen yarışmacı gizli tutuluyor.

Yarışmada farklı şehirlerde çekimler de yapılıyor. Hatta dün yarışmacılar havaalanında görüntülendi ve nereye gittikleri merak konusu oldu.

Yarışmada farklı şehirlerde çekimler de yapılıyor. Hatta dün yarışmacılar havaalanında görüntülendi ve nereye gittikleri merak konusu oldu.
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Fakat sosyal medyada yayılan fotoğraflarda ekip tamdı. İzleyenler "Nasıl yani, kimse elenmedi mi?" diye düşündü. Meğer bu ekibin taktiğiymiş.

Fakat sosyal medyada yayılan fotoğraflarda ekip tamdı. İzleyenler "Nasıl yani, kimse elenmedi mi?" diye düşündü. Meğer bu ekibin taktiğiymiş.

MasterChef ekibi bir yere çekime gidecekse geçen haftanın elenen yarışmacısını da yanlarında götürüyormuş. Her şey kimse anlamasın, diye!

MasterChef ekibi bir yere çekime gidecekse geçen haftanın elenen yarışmacısını da yanlarında götürüyormuş. Her şey kimse anlamasın, diye!

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