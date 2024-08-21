MasterChef'te Mide Bulandıran Anlar! Yarışmacının Yaptığı Hareket Kameralardan Fark Edildi
MasterChef'te Mide Bulandıran Anlar! Yarışmacının Yaptığı Hareket Kameralardan Fark Edildi
MasterChef'in dünkü bölümünde Eda'nın ayağı kayıp yere düştüğü anlar önce herkesi korkuttu ancak mide bulandıran gerçeği izleyenler sosyal medyada paylaştı.
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MasterChef'in son bölümünde mavi ve kırmızı takım kıyasıya bir mücadele verdi. Şeflerin önüne bir tam menü koydular.
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Ancak yarış esnasında zaman zaman kazalar yaşanabiliyor. Dün de böyle bir gündü. Eda ayağı kayınca tezgahların önünde yere düştü.
Başta bunu yalnızca bir düşme hikayesi sandık ancak yere düşen dolma detayı sonradan fark edildi.
İzleyicilerin sosyal medyada paylaştığı o anlarda yarışmacının yere düşen dolmayı şeflere sunduğu ve hatta onların da yediklerini yazdılar.
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