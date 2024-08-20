Görüş Bildir
Haberler
TV
"Karaktersizler!": MasterChef Deniz Sosyal Medya Hesabından Veda Mesajı Paylaştı!

"Karaktersizler!": MasterChef Deniz Sosyal Medya Hesabından Veda Mesajı Paylaştı!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
20.08.2024 - 10:31

MasterChef'in ikinci haftasında elenen isim Deniz olmuştu. MasterChef Deniz sosyal medya hesabı üzerinden veda mesajı paylaştı. Paylaşımındaki sert sözleri dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Geçtiğimiz hafta MasterChef'ten elenen isim Deniz oldu. Deniz'in elenmesi hepimizi şaşırttı.

Geçtiğimiz hafta MasterChef'ten elenen isim Deniz oldu. Deniz'in elenmesi hepimizi şaşırttı.

Kerem'le son ikiye kalıp günün en başarısız yemeğini yapan Deniz, haftanın elenen ismi oldu. Ardından ise yarışmacılar demediğini bırakmamıştı.

Kerem'le son ikiye kalıp günün en başarısız yemeğini yapan Deniz, haftanın elenen ismi oldu. Ardından ise yarışmacılar demediğini bırakmamıştı.

İçeriğimizde aktarmıştık👇🏻

MasterChef'ten fenalık geçirdiği için önlükle ayrılan Deniz, Instagram hesabından sevenlerine ayrılık mesajı paylaştı.

MasterChef'ten fenalık geçirdiği için önlükle ayrılan Deniz, Instagram hesabından sevenlerine ayrılık mesajı paylaştı.

"Yarışma çok kaliteli keşke yarışmacılar da biraz öyle olsa" diyen Deniz'in göndermeli paylaşımı dikkat çekti.

"Yarışma çok kaliteli keşke yarışmacılar da biraz öyle olsa" diyen Deniz'in göndermeli paylaşımı dikkat çekti.

İşte o paylaşım👇🏻

İşte o paylaşım👇🏻
www.instagram.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
8
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Surgeon Shen

Kaliteden bahsedene bak 😏

lily

drama queen 🥺

merdaneli_elektrik_supurgesi

bir insan en çok neyden bahsediyorsa onun yokluğunu hissediyor demektir. 😂😂😂