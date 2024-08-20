"Karaktersizler!": MasterChef Deniz Sosyal Medya Hesabından Veda Mesajı Paylaştı!
"Karaktersizler!": MasterChef Deniz Sosyal Medya Hesabından Veda Mesajı Paylaştı!
MasterChef'in ikinci haftasında elenen isim Deniz olmuştu. MasterChef Deniz sosyal medya hesabı üzerinden veda mesajı paylaştı. Paylaşımındaki sert sözleri dikkat çekti.
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Geçtiğimiz hafta MasterChef'ten elenen isim Deniz oldu. Deniz'in elenmesi hepimizi şaşırttı.
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Kerem'le son ikiye kalıp günün en başarısız yemeğini yapan Deniz, haftanın elenen ismi oldu. Ardından ise yarışmacılar demediğini bırakmamıştı.
MasterChef'ten fenalık geçirdiği için önlükle ayrılan Deniz, Instagram hesabından sevenlerine ayrılık mesajı paylaştı.
"Yarışma çok kaliteli keşke yarışmacılar da biraz öyle olsa" diyen Deniz'in göndermeli paylaşımı dikkat çekti.
İşte o paylaşım👇🏻
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Kaliteden bahsedene bak 😏
drama queen 🥺
bir insan en çok neyden bahsediyorsa onun yokluğunu hissediyor demektir. 😂😂😂