Elenecek mi? MasterChef Fragmanında Baygınlık Geçiren Deniz'i Danilo Şef Tuttu!
Elenecek mi? MasterChef Fragmanında Baygınlık Geçiren Deniz'i Danilo Şef Tuttu!
MasterChef'te haftanın eleme günü geldi çattı. Eleme potasındaki yarışmacı Deniz'in baygınlık geçirdiği anlar fragmana damga vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef'te ikinci haftanın eleme adayları Ümmühan, Kerem, Kaan, Deniz, Emre, Ezgi ve Zeynep oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eleme yarışı bu akşam gerçekleşecek bölümden fragman yayınlandı. Fragmanda Deniz'in baygınlık geçirdiği anlar şok etti.
Aniden tezgahın önüne yığılan Deniz'i Danilo Şef tuttu. İşte o anlar:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın