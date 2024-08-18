Görüş Bildir
Haberler
TV
Elenecek mi? MasterChef Fragmanında Baygınlık Geçiren Deniz'i Danilo Şef Tuttu!

Elenecek mi? MasterChef Fragmanında Baygınlık Geçiren Deniz'i Danilo Şef Tuttu!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
18.08.2024 - 10:52

MasterChef'te haftanın eleme günü geldi çattı. Eleme potasındaki yarışmacı Deniz'in baygınlık geçirdiği anlar fragmana damga vurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef'te ikinci haftanın eleme adayları Ümmühan, Kerem, Kaan, Deniz, Emre, Ezgi ve Zeynep oldu.

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef'te ikinci haftanın eleme adayları Ümmühan, Kerem, Kaan, Deniz, Emre, Ezgi ve Zeynep oldu.

Eleme yarışı bu akşam gerçekleşecek bölümden fragman yayınlandı. Fragmanda Deniz'in baygınlık geçirdiği anlar şok etti.

Eleme yarışı bu akşam gerçekleşecek bölümden fragman yayınlandı. Fragmanda Deniz'in baygınlık geçirdiği anlar şok etti.

Aniden tezgahın önüne yığılan Deniz'i Danilo Şef tuttu. İşte o anlar:

Aniden tezgahın önüne yığılan Deniz'i Danilo Şef tuttu. İşte o anlar:

👇🏻

Deniz'in durumuna sosyal medyadan gelen yorumlar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın