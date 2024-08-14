Şok Kulis Bilgisi: MasterChef'te Yedeklerden Ana Kadroya Girecek Yarışmacılar!
Şok Kulis Bilgisi: MasterChef'te Yedeklerden Ana Kadroya Girecek Yarışmacılar!
Kaynak: https://www.tiktok.com/@aresbilgi/pho...
MasterChef'te yeni sezon yarışı hızla başladı. İlk haftanın elenen ismi Serhat oldu. Şimdi de yedeklerden ana kadrıya girecek isimler merak ediliyor. Kulislerden sızan bilgiye göre kadroya girecek iki yedek isim belli oldu.
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MasterChef 2024 sezonunda ikinci haftadayız. Elemeler hızla devam ederken ilk hafta Serhat'a veda ettik.
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Her hafta kaptanlar belirleniyor ve yarış hızla devam ediyor. Bu hafta ilk dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazandı.
Haftanın ilk iki eleme adayı ise Kerem ve Kaan oldu. Haftanın elenen isminin kim olacağını merak ederken kulis bilgisi sızdırıldı.
İddialara göre yedeklerden ana kadroya girecek iki yarışmacının adı belli oldu. Eğer iddialar doğruysa kadroya Şirin ve Bera girecek.
Yarışmacıların hangi hafta yarışa gireceği ise henüz belli değil.
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