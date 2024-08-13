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Kandırıldık mı? MasterChef'te Yarışmacının Yemek Tarifine Baktığını Bir İzleyici Yakaladı!

Kandırıldık mı? MasterChef'te Yarışmacının Yemek Tarifine Baktığını Bir İzleyici Yakaladı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
13.08.2024 - 16:38

MasterChef yeni sezonu ana kadro belirlenmeden önce yayınlanan bir bölümü izleyen izleyici, yarışmacının verilen yemeğin tarifine önceden bakıp bildiklerini yakaladı. İşte o anlar...

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MasterChef yeni sezonu ile ekranların en sevilen yarışma programlarından bir tanesi olmaya devam ediyor.

MasterChef yeni sezonu ile ekranların en sevilen yarışma programlarından bir tanesi olmaya devam ediyor.

Ancak biz ekran başında izlerken görmediğimiz bir detayı kullanıcı TikTok'tan yayınladı.

Ancak biz ekran başında izlerken görmediğimiz bir detayı kullanıcı TikTok'tan yayınladı.

İzleyenler bilirler MasterChef'te o akşam yapılacak yemek yarışmacılara yarıştan hemen önce söylenir. Yani en azından biz öyle zannediyorduk!

İzleyenler bilirler MasterChef'te o akşam yapılacak yemek yarışmacılara yarıştan hemen önce söylenir. Yani en azından biz öyle zannediyorduk!

Bir izleyicinin detaylı izlediği yayında Rizeli Mehmet'in yemeği önceden bildiğini ve tarife girmeden önce baktığını söylemesi dikkat çekti.

Bir izleyicinin detaylı izlediği yayında Rizeli Mehmet'in yemeği önceden bildiğini ve tarife girmeden önce baktığını söylemesi dikkat çekti.

Kullanıcı o anları TikTok'ta yayınladı. Önce izleyelim, sonra yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz!

Kullanıcı o anları TikTok'ta yayınladı. Önce izleyelim, sonra yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz!
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