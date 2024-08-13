Masterchef'te Sivri Dili Yüzünden İstenmeyen Deniz için İlginç Bir Öneri Geldi!
Masterchef'te Sivri Dili Yüzünden İstenmeyen Deniz için İlginç Bir Öneri Geldi!
MasterChef'te dün akşam artık yarışmacı arkadaşlarını da bıktıran Deniz hiçbir takımda istenmedi. Yarışmacı Beril'den Deniz için ilginç bir öneri geldi.
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MasterChef'in ikinci haftası dün akşamki yayın itibariyle resmen başladı. Yeni kaptanlar Nevzat ve Zeynep oldu.
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Kaptanlar takımları için yarışmacı arkadaşlarını seçerken bir isim dışarda kaldı: Deniz.
Sivri dili başına bela olan Deniz geldiği günden bu yana hem şeflerin hem de izleyenlerin tepki gösterdiği bir isim. Ancak değişmeye niyeti yok.
Takımlar seçilirken hiçbir takımda istenmeyen Deniz için bir yarışmacı arkadaşından öneri geldi. Gülsek mi, ağlasak mı bilemedik...
İşte o anlar:
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