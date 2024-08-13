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"Utanmadan Gülüyorsunuz!" MasterChef'te Yarışmacılara Şeflerden Ayar!

"Utanmadan Gülüyorsunuz!" MasterChef'te Yarışmacılara Şeflerden Ayar!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
13.08.2024 - 10:47

MasterChef'in dün akşamki yemeği katmerdi ancak yarışmacılar yemeği yapmakta pek başarılı olamayınca şeflerden azar işittiler.

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MasterChef'in ikinci haftasında takımlar belirlendi. Mavi takımın kaptanı Nevzat olurken Kırmızı takıma Zeynep geçti.

MasterChef'in ikinci haftasında takımlar belirlendi. Mavi takımın kaptanı Nevzat olurken Kırmızı takıma Zeynep geçti.

Gecenin yemeği ise katmer oldu. Şefler baştan yarışmacılara beklentilerini sundular: İnce açılmış olacaktı ve gözleme gibi olmayacaktı.

Gecenin yemeği ise katmer oldu. Şefler baştan yarışmacılara beklentilerini sundular: İnce açılmış olacaktı ve gözleme gibi olmayacaktı.

Yarışmacılar hırsla mücadele ettiler ancak ekibin büyük kısmı başarısız olunca yapanlar böbürlendi.

Yarışmacılar hırsla mücadele ettiler ancak ekibin büyük kısmı başarısız olunca yapanlar böbürlendi.

Şefler katmer yapamayanlara ayrı böbürlenenlere ayrı kızdı. Önce Danilo Şef'ten tatlı bir uyarı geldi.

Şefler katmer yapamayanlara ayrı böbürlenenlere ayrı kızdı. Önce Danilo Şef'ten tatlı bir uyarı geldi.

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O anlara bir izleyicinin yorumu şöyle oldu👇🏻

O anlara bir izleyicinin yorumu şöyle oldu👇🏻

Mehmet Şef ise herkesi hizaya soktu. İşte o anlar...

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