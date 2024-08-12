Kim Milyoner Olmak İster'de Atatürk Sorusu ile Gururlandıran Yarışmacıyı Petrol Sorusu Yaktı!
Kim Milyoner Olmak İster'de Atatürk Sorusu ile Gururlandıran Yarışmacıyı Petrol Sorusu Yaktı!
Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışmacı 300 bin TL değerindeki soruya kadar geldi ancak 'petrol sorusu' yarışmacıyı eledi.
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni bölümü ile dün akşam seyirci karşısındaydı.
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Programın bu bölümünde, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Üstün Yılmaz'ın karşılaştığı bir petrol sorusu, sosyal medyanın gündemine oturdu.
Yarışmada birçok soruda başarı gösteren Yılmaz, 200 bin TL değerindeki soruya kadar ilerledi.
Bu aşamada, kendisine Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ndeki son cümlede geçen kelime soruldu. Bu soruyu da doğru yanıtlayan Yılmaz, 300 bin TL'lik soruya geçti.
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300 bin TL değerindeki soru şuydu: "Hangi ülkenin bilinen petrol rezervi, diğer üç ülkenin bilinen petrol rezervinin yaklaşık iki katıdır?" Şıklar arasında Bahreyn, Fas, Ürdün ve Türkiye bulunuyordu.
Doğru cevap Türkiye'ydi. Ancak Üstün Yılmaz, bu soruya Bahreyn yanıtını verdi ve 50 bin TL kazanarak yarışmadan ayrıldı.
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