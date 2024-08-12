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Ağlayarak Veda Etti! Serhat'ın MasterChef'ten Elenmesine İzleyenler Tepki Gösterdi!

Ağlayarak Veda Etti! Serhat'ın MasterChef'ten Elenmesine İzleyenler Tepki Gösterdi!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
12.08.2024 - 10:19

MasterChef Türkiye'de sezonun ilk eleme oyunu gerçekleşti. MasterChef'te bu hafta Serhat elendi. İzleyenler sosyal medyadan Serhat'ın elenmesine tepki gösterdi.

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MasterChef'te dün akşam ilk eleme oyunu gerçekleşti. Elemeyi geçemeyen Beyza, Serhat, Ayşe ve Deniz ikinci tura kaldı.

MasterChef'te dün akşam ilk eleme oyunu gerçekleşti. Elemeyi geçemeyen Beyza, Serhat, Ayşe ve Deniz ikinci tura kaldı.

MasterChef'in yeni sezonun ilk haftasında bu dörtlü arasından yarışmaya veda eden isim Serhat oldu.

MasterChef'in yeni sezonun ilk haftasında bu dörtlü arasından yarışmaya veda eden isim Serhat oldu.

Ancak Serhat'ın elenmesi X'de tepkilere sebep oldu. Yarışmacının gidişine üzülenler ve haksızlığa uğradığını düşünenler peş peşe paylaşımlar yaptı.

Ancak Serhat'ın elenmesi X'de tepkilere sebep oldu. Yarışmacının gidişine üzülenler ve haksızlığa uğradığını düşünenler peş peşe paylaşımlar yaptı.

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