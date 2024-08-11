MasterChef'te Alper Kız Arkadaşına Aşkını Bağırarak Haykırdı: "Seviyorum Ulan!"
MasterChef'te Alper Kız Arkadaşına Aşkını Bağırarak Haykırdı: "Seviyorum Ulan!"
MasterChef'in ana kadrosuna 8'inci olarak giren Alper Öztamur, dünkü yayında kız arkadaşına duygularını haykırdı. O anlar diğer yarışmacılardan büyük alkış aldı.
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MasterChef Türkiye'de ana kadrosuna 8'inci olarak giren Alper Öztamur, dünkü yayın sonrası sosyal medyada gündem oldu.
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Yarışmacının tadım sırasında Danilo Şef ile konuşması dikkat çekti. Sevgilisi hakkında konuşan Alper'in güzel sözleri gülümsetti.
Ekran başındakilerin dikkatini çeken o anların ardından Alper hızını alamadı aşkını bir de kameralara haykırarak ifade etti: "Seviyorum ulan!"
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