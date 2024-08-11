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MasterChef'te Alper Kız Arkadaşına Aşkını Bağırarak Haykırdı: "Seviyorum Ulan!"

MasterChef'te Alper Kız Arkadaşına Aşkını Bağırarak Haykırdı: "Seviyorum Ulan!"

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
11.08.2024 - 14:19

MasterChef'in ana kadrosuna 8'inci olarak giren Alper Öztamur, dünkü yayında kız arkadaşına duygularını haykırdı. O anlar diğer yarışmacılardan büyük alkış aldı.

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MasterChef Türkiye'de ana kadrosuna 8'inci olarak giren Alper Öztamur, dünkü yayın sonrası sosyal medyada gündem oldu.

MasterChef Türkiye'de ana kadrosuna 8'inci olarak giren Alper Öztamur, dünkü yayın sonrası sosyal medyada gündem oldu.

Yarışmacının tadım sırasında Danilo Şef ile konuşması dikkat çekti. Sevgilisi hakkında konuşan Alper'in güzel sözleri gülümsetti.

Yarışmacının tadım sırasında Danilo Şef ile konuşması dikkat çekti. Sevgilisi hakkında konuşan Alper'in güzel sözleri gülümsetti.

Ekran başındakilerin dikkatini çeken o anların ardından Alper hızını alamadı aşkını bir de kameralara haykırarak ifade etti: "Seviyorum ulan!"

Ekran başındakilerin dikkatini çeken o anların ardından Alper hızını alamadı aşkını bir de kameralara haykırarak ifade etti: "Seviyorum ulan!"

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