MasterChef Kadrosuna Şeflerin Övgüleriyle Giren Son Yarışmacı Alper Hakkında Bilmeniz Gerekenler!
MasterChef Kadrosuna Şeflerin Övgüleriyle Giren Son Yarışmacı Alper Hakkında Bilmeniz Gerekenler!
MasterChef Türkiye'de ana kadrosuna 8'inci olarak giren Alper Öztamur, şeflerden övgü dolu yorumlar aldı. Sezonun beğenilen yarışmacısı Masterchef Alper kim, gelin birlikte tanıyalım...
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MasterChef Türkiye'nin heyecan dolu yarışması devam ediyor. Ana kadroya girecek 10 kişi için yarışmacılar arasında kıran kırana bir mücadele yaşanıyor.
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Zeynep, Hakan, Onur, Ümmühan, Deniz, Çağlar ve Serhat'ın ardından ana kadroya giren isim Alper oldu.
Son bölümde, yarışmanın temposu bir kez daha yükseldi. Jüri üyeleri Somer, Danilo ve Mehmet Şef, yarışmacılardan popüler İspanyol tatlısı churros yapmalarını talep etti. Bu zorlu görevi en iyi şekilde tamamlayan isimler ise Şirin, Akın, Alper, Enes, Ayşe ve Umut oldu.
Yarışmanın devamında şeflerin belirlediği 'taze barbunya' temalı bu görevde de yarışmacılar yeteneklerini konuşturdu.
Yaratıcılık oyununda en başarılı tabakları çıkaran Ayşe, Alper ve Şirin finale kaldı. Ana kadroya giren 8. yarışmacı ise Alper oldu.
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Alper, hazırladığı tabakla jüri üyelerinden tam not almayı başardı ve performansıyla herkesi şaşırtmayı başardı.
Şeflerden övgü dolu yorumları kapan yarışmacı belli ki sezonun ses getiren isimlerinden olacak. Bartın'dan yarışmaya katılan Alper, elemelerde de kendini göstermeyi başarmıştı.
Gastronomi alanında çalışan Alper'in geçtiğimiz yıllarda da MasterChef'e katıldığını biliyor muydunuz? 2022 yılında da yarışmaya katılmış ancak ikinci turda elenmişti. Şans bu sezon yüzüne güldü!
Özellikle hamburger döner ve fast food konusunda uzmanlaşan Alper'in, Bartın'da kendine ait bir hamburgerci işletmesi var.
Ayrıca yarışmacı bir Mehmet şef hayranı! Neredeyse tüm eğitimlerini alarak hayranlığını ifade etmiş.
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Alper bildiğimiz kadarıyla henüz evli değil ancak mutlu giden bir ilişkisi var.
Alper ve kız arkadaşı Leyla, Instagram üzerinden yaptıkları paylaşımda "Bütün tabaklar sana gelsin" notu ile MasterChef'e bir gönderme de yaptılar.
Alper Öztamur belli ki bu sene adından çokça söz ettirecek! Biz de kendisine başarılar diliyoruz!
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